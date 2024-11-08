ظهر يوتيوبر يمني شهير بمقطع يسخر من الذين اعلنوا القبض عليه بسبب شتمه للرئيس الامريكي.
وبث دولا مولا فيديو له بقبضة الشرطة الامريكية بسبب شتمه لترامب فيما يتدخل عمدة هامترامك اليمني امير غالب لاطلاق سراحه.
والمشهد تمثيلي لدولا مولا يوكد فيه بانه لم يعتقله احد بسبب وصفه لترامب بالحمار
عقب شتمه للرئيس الامريكي ترامب.. ظهور يتيوبر يمني شهير بقبضة الشرطة ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:15 صباحاً - كلمتك/خاص:
ظهر يوتيوبر يمني شهير بمقطع يسخر من الذين اعلنوا القبض عليه بسبب شتمه للرئيس الامريكي.
ظهر يوتيوبر يمني شهير بمقطع يسخر من الذين اعلنوا القبض عليه بسبب شتمه للرئيس الامريكي.
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