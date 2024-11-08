توقعات بهطول أمطار متفرقة وأجواء بادرة على هذه المدن - أخبار كلمتك

النشرة التنبيهية المتوقعة لل24 ساعة القادمة رقم ( 7 / 11 )

التاريخ : 08/11/2024 الوقت : 11:00:00

الحالة الجوية : : أمطار متفرقة

أجواء باردة

كمية الامطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي :-

أرخبيل سقطرى : 3.6

إب : 2.5

كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء من الهضاب الداخلية وسهل تهامه جعلها الله أمطار خير وبركة.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر:

* هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد احياناً على أجزاء من محافظات ( تعز، اب، ريمه، المحويت، حجة، صعدة وأرخبيل سقطرى ) وعلى أجزاء من مرتفعات وسهل تهامة والسواحل الجنوبية والشرقية.

* أجواء بارده أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات ( صعدة, عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات إب والضالع ).

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ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة:

- المواطنين في مناطق هطول الأمطار من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

- سائقي المركبات من تدني مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب الأمطار أوالضباب .

- كبار السن والأطفال والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة.

الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد

المركز الوطني للارصاد