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توقعات بهطول أمطار متفرقة وأجواء بادرة على هذه المدن - أخبار كلمتك

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توقعات بهطول أمطار متفرقة وأجواء بادرة على هذه المدن - أخبار كلمتك

توقعات بهطول أمطار متفرقة وأجواء بادرة على هذه المدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:15 صباحاً - كلمتك/ خاص

النشرة التنبيهية المتوقعة لل24 ساعة القادمة  رقم  ( 7 / 11 )
التاريخ : 08/11/2024   الوقت : 11:00:00
الحالة الجوية : : أمطار متفرقة
أجواء باردة 

كمية الامطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي :- 
أرخبيل سقطرى : 3.6
إب : 2.5

كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء من الهضاب الداخلية وسهل تهامه جعلها الله أمطار خير وبركة.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر:
* هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد احياناً على أجزاء من محافظات ( تعز، اب، ريمه، المحويت، حجة، صعدة وأرخبيل سقطرى ) وعلى أجزاء من مرتفعات وسهل تهامة والسواحل الجنوبية والشرقية.

* أجواء بارده أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات ( صعدة, عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات إب والضالع ).
ط
ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة:
-  المواطنين في مناطق هطول الأمطار من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.
- سائقي المركبات من تدني مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب الأمطار أوالضباب .
- كبار السن والأطفال والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة.

الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
المركز الوطني للارصاد

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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