توقعات بهطول أمطار متفرقة وأجواء بادرة على هذه المدن - أخبار كلمتك

النشرة التنبيهية المتوقعة لل24 ساعة القادمة رقم ( 7 / 11 )
التاريخ : 08/11/2024 الوقت : 11:00:00
الحالة الجوية : : أمطار متفرقة
أجواء باردة
كمية الامطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي :-
أرخبيل سقطرى : 3.6
إب : 2.5
كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء من الهضاب الداخلية وسهل تهامه جعلها الله أمطار خير وبركة.
يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر:
* هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد احياناً على أجزاء من محافظات ( تعز، اب، ريمه، المحويت، حجة، صعدة وأرخبيل سقطرى ) وعلى أجزاء من مرتفعات وسهل تهامة والسواحل الجنوبية والشرقية.
* أجواء بارده أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات ( صعدة, عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات إب والضالع ).
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ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة:
- المواطنين في مناطق هطول الأمطار من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.
- سائقي المركبات من تدني مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب الأمطار أوالضباب .
- كبار السن والأطفال والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة.
الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
المركز الوطني للارصاد
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