أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

محمد سعد يظهر بـ"لوك" مختلف في فيلم "الدشاش" - أخبار كلمتك

محمد سعد يظهر بـ"لوك" مختلف في فيلم "الدشاش" - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

تصريح جديد بشان توحيد العملة وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

تصريح جديد بشان توحيد العملة وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:20 - ترامب يعلن ترشيح «تولسي جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:20 - ترامب يعلن ترشيح «تولسي جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اللون الأسود يسيطر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اللون الأسود يسيطر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم سوسن بدر إطلالات نجوم الزمن الجميل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم سوسن بدر إطلالات نجوم الزمن الجميل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عاجل.. هند عبد الحليم توجه رسالة لجمهورها من مهرجان القاهرة السينمائي بعد أزمتها الصحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عاجل.. هند عبد الحليم توجه رسالة لجمهورها من مهرجان القاهرة السينمائي بعد أزمتها الصحية - أخبار كلمتك

عودة مدبولي من قمة المناخ COP29، لقاءات مكثفة وطرح رؤية مصرية حول التغير المناخي - أخبار كلمتك

عودة مدبولي من قمة المناخ COP29، لقاءات مكثفة وطرح رؤية مصرية حول التغير المناخي - أخبار كلمتك

أحمد عز بعد تكريمه بمهرجان القاهرة: كان حلمى دعوة لحضوره واليوم أنا بالصفوف الأولى - أخبار كلمتك

أحمد عز بعد تكريمه بمهرجان القاهرة: كان حلمى دعوة لحضوره واليوم أنا بالصفوف الأولى - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الشركة اليمنية للغاز تستكمل التحضيرات لاستبدال وصيانة 160 ألف أسطوانة في كل المحافظات المحررة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الشركة اليمنية للغاز تستكمل التحضيرات لاستبدال وصيانة 160 ألف أسطوانة في كل المحافظات المحررة - أخبار كلمتك

الشركة اليمنية للغاز تستكمل التحضيرات لاستبدال وصيانة 160 ألف أسطوانة في كل المحافظات المحررة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:42 مساءً - كلمتك/خاص:

استكملت الشركة اليمنية للغاز اليوم التحضيرات اللازمة لتدشين حملة لاستبدال وصيانة 160 ألف أسطوانة غاز تالفة أو متضررة جزئيًا في كل المحافظات المحررة.

وأكد نائب مدير الشركة المهندس محمد المقرحي خلال اختتامه دورة تدريبية لـ 17 فنيًا من موظفي منشآت الشركة في مأرب وحضرموت وعدن اليوم استكمال كافة الترتيبات الفنية والتجهيزات اللوجستية اللازمة لتدشين هذه الحملة في كل المحافظات المحررة.

وبين أن الحملة تهدف لسحب 60 ألف أسطوانة غاز تالفة واستبدالها بأسطوانات جديدة بالإضافة إلى صيانة 100 ألف أسطوانة أخرى متضررة جزئيًا بتغيير صماماتها التالفة بصمامات جديدة ،وذلك في إطار حرص الشركة على سحب وصيانة جميع الأسطوانات التي تمثل خطرًا على حياة المواطنين.

وأوضح المقرحي أن الشركة في إطار استعداداتها لتنفيذ هذه الحملة أبرمت اتفاقية مع الشركة السعودية لصناعة الأسطوانات لشراء الأسطوانات الجديدة اللازمة لعملية الاستبدال بالإضافة إلى توفير كامل احتياجاتها من الصمامات الإيطالية ذات الجودة العالية اللازمة لعملية الصيانة.

واشار  إلى أن الشركة اختتمت اليوم في مدينة مأرب دورة متخصصة لطاقمها الفني الذي سيشارك في تنفيذ الحملة تلقوا خلالها تدريبات نظرية وتطبيقات عملية حول كيفية فحص وفرز وصيانة الأسطوانات واستبدال الصمامات التالفة وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة استمرت على مدى سبعة أيام.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

مالك بقالة بصنعاء يحسم الجدل بشان الجنية التي طلبت منه اغلاق القران وطلبت منه امر غريب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق