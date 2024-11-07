الشركة اليمنية للغاز تستكمل التحضيرات لاستبدال وصيانة 160 ألف أسطوانة في كل المحافظات المحررة - أخبار كلمتك

استكملت الشركة اليمنية للغاز اليوم التحضيرات اللازمة لتدشين حملة لاستبدال وصيانة 160 ألف أسطوانة غاز تالفة أو متضررة جزئيًا في كل المحافظات المحررة.

وأكد نائب مدير الشركة المهندس محمد المقرحي خلال اختتامه دورة تدريبية لـ 17 فنيًا من موظفي منشآت الشركة في مأرب وحضرموت وعدن اليوم استكمال كافة الترتيبات الفنية والتجهيزات اللوجستية اللازمة لتدشين هذه الحملة في كل المحافظات المحررة.

وبين أن الحملة تهدف لسحب 60 ألف أسطوانة غاز تالفة واستبدالها بأسطوانات جديدة بالإضافة إلى صيانة 100 ألف أسطوانة أخرى متضررة جزئيًا بتغيير صماماتها التالفة بصمامات جديدة ،وذلك في إطار حرص الشركة على سحب وصيانة جميع الأسطوانات التي تمثل خطرًا على حياة المواطنين.

وأوضح المقرحي أن الشركة في إطار استعداداتها لتنفيذ هذه الحملة أبرمت اتفاقية مع الشركة السعودية لصناعة الأسطوانات لشراء الأسطوانات الجديدة اللازمة لعملية الاستبدال بالإضافة إلى توفير كامل احتياجاتها من الصمامات الإيطالية ذات الجودة العالية اللازمة لعملية الصيانة.

واشار إلى أن الشركة اختتمت اليوم في مدينة مأرب دورة متخصصة لطاقمها الفني الذي سيشارك في تنفيذ الحملة تلقوا خلالها تدريبات نظرية وتطبيقات عملية حول كيفية فحص وفرز وصيانة الأسطوانات واستبدال الصمامات التالفة وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة استمرت على مدى سبعة أيام.