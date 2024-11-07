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صحفي يمني يكشف ازدواجية خطاب قادة الممانعة تجاه إيران ولبنان - أخبار كلمتك

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صحفي يمني يكشف ازدواجية خطاب قادة الممانعة تجاه إيران ولبنان - أخبار كلمتك

صحفي يمني يكشف ازدواجية خطاب قادة الممانعة تجاه إيران ولبنان - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:42 مساءً - كلمتك/خاص

يشير الصحفي حسين الوادعي إلى ازدواجية الخطاب لدى بعض قادة محور الممانعة، مثل وضاح خنفر، حيث يتبنون نهجًا عقلانيًا فيما يتعلق بإيران، مؤكدين على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة وسلامة مواطنيها، بينما يتبنون خطابًا عدميًا وتدميريًا تجاه دول عربية مثل لبنان. 

يلاحظ الوادعي أن هؤلاء القادة يبررون تراجع إيران عن المواجهة العسكرية مع إسرائيل بحجة حماية الدولة، في حين يدفعون لبنان نحو مواجهات غير محسوبة مع إسرائيل عبر دعمهم لمغامرات حزب الله، متجاهلين حق اللبنانيين في تجنب صراعات قد تؤدي إلى دمار بلادهم. 

يعتبر الوادعي أن هذا التناقض يعكس ازدواجية في المعايير، حيث يُعتبر من يدعو لتجنب الحرب في إيران وطنيًا وعقلانيًا، بينما يُتهم من يطالب بنفس النهج في الدول العربية بالعمالة والخيانة. 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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