البكري يبحث مع مدير المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية "كامبل" أوجه التعاون المشترك - أخبار كلمتك

بحث معالي وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، اليوم الأربعاء، مع مدير المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد "ليسلي كامبل"، سبل تعزيز آليات التنسيق وأوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمعهد الديمقراطي.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير البكري بمكتبه في العاصمة المؤقتة عدن لـ "كامبل"، بحضور مدير المعهد الديمقراطي "كينزة اقرطيط"، ومدير برامج أول في المعهد في اليمن علي العمري، ووكيل الوزارة لقطاع الشباب د. منير مانع لُمع، والقائم بأعمال وكيل قطاع التدريب والتأهيل سعد العمري، ومسؤول أول برامج المعهد في عدن، حسام الجعدني.

وفي اللقاء ثمّن البكري، "جهود المعهد في تنفيذ العديد من البرامج الخاصة بالشباب والمرأة وفي مجالات التدريب والتأهيل، مشيدًا بالعلاقة المثمرة والتعاون المشترك بين الوزارة بالمعهد، والتي نتج عنها تنفيذ عدد من البرامج على مستوى العاصمة عدن وبقية المحافظات المحررة".

واستعرض البكري، عمل وأنشطة الوزارة في الفترة الماضية والمتمثلة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع الشباب وإنشاء عدد من مراكز التدريب والتأهيل وتعزيز القدرات الشبابية، وفتح مكاتب لإدارات التنمية والمرأة في عدد المحافظات، موضحًا أن الشباب في اليمن (ذات الغالبية من السكان"، يتطلعون إلى السلام والبناء والتنمية وفتح مساحات آمنة للتعليم والتدريب والتأهيل بعيدًا عن الأزمات والحروب".

وأكد، حرص الوزارة على الاستفادة من أي أفكار ورؤى للمعهد لإنجاح وتدعيم خططها وبرامجها المستقبلية، سيّما ما يتعلق ببرامج تمكين الشباب والمرأة والتدريب والتأهيل، موضحًا أن لدى الوزارة الكثير من الفعاليات التي تسعى لتنفيذها من بينها عقد مؤتمر للشباب حول السلام والحوار، وافتتاح مراكز للتدريب في المحافظات الأخرى، إلى جانب حرصها على المشاركة في مختلف الفعاليات المحلية والعربية والدولية".

من جانبه أشاد كامبل، بالعرض التقديمي لسلسلة الأعمال التي قامت بها الوزارة في الفترة الماضية، والبرامج التي سيتم العمل عليها مستقبلًا، مشيرًا إلى أنهم يدركون أن وزارة الشباب والرياضة هي أهم أساسيات العمل المشترك مع المعهد، معبرًا عن فخره في مساعدة الوزارة في الوصول إلى الأهداف التي تسعى لتحقيقها.

وتابع، سعداء بإيجابيات العمل مع الوزارة، مؤكدًا دعمه لكافة الأعمال التي ستقوم بها الوزارة مستقبلًا وبما يلبي طموحات الشباب وتمكينهم ومشاركتهم في تحقيق وبناء السلام.

حضر اللقاء مدير عام مكتب الوزير حنين جمال، ومدير عام المراكز الشبابية وأندية العلوم بالوزارة نسيم واصل، ومدير عام تنمية الشباب عبدالله عبدالقادر.