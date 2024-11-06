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امر خطير يحدث في صنعاء - أخبار كلمتك

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امر خطير يحدث في صنعاء - أخبار كلمتك

امر خطير يحدث في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:03 مساءً - كلمتك:

أقدم شاب على الانتحار داخل منزله في العاصمة صنعاء نتيجة لظروفه الإقتصادية الصعبة وسط تخوفات من تزايد حالات الانتحار في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

وقالت مصادر محلية ان الشاب انس عبدالحفيظ عبدالواسع قام بشنق نفسه داخل منزله، في العاصمة صنعاء وسط تخوفات الأطباء النفسانيين من تزايد حالات الانتحار نتيجة للأوضاع المعيشية والضغوطات الحوثية على المواطنين .

وأضافت المصادر ان الشاب ينتمي إلى منطقة المشاوله بمحافظة تعز ويعيش في العاصمة صنعاء في ظل ظروف معيشية قاسية تعاني منها أسرته.

وأشارت المصادر إلى أن الشاب "عبدالحفيظ" كان يعاني من شحنات كهربائية في الدماغ، وعجزت أسرته عن توفير العلاج المقرر له من قبل الأطباء.

وبحسب الاطباء النفسيين فإن تزايد حالات الانتحار تسلط الضوء على الأوضاع النفسية المتدهورة والمعاناة اليومية للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها جماعة الحوثي الإرهابية .

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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