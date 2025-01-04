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طهران: التصعيد الإسرائيلي يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة - أخبار كلمتك

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طهران: التصعيد الإسرائيلي يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة - أخبار كلمتك

طهران: التصعيد الإسرائيلي يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 10:15 مساءً - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن طهران مستعدة لصد أي هجوم إسرائيلي، محذرًا من أن تصعيد الموقف قد يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة.

 

طهران مستعدة لصد أي هجوم إسرائيلي

وفي مقابلة مع شبكة "CCTV" الصينية، قال عراقجي إن بلاده "على استعداد تام لصد أي هجوم إسرائيلي آخر، وحذر من أن مثل هذا التحرك سيؤدي إلى حرب واسعة النطاق في المنطقة بأكملها".

 وأضاف الوزير الإيراني: "آمل ألا تقوم  اسرائيل بمثل هذه الخطوة المجنونة، وفق تعبيره، وأشار في الوقت ذاته إلى أن بلاده تواصل جهودها الدبلوماسية وتتواصل بشكل مستمر مع دول المنطقة وأصدقائها فيها، وخاصة  الصين.

 

 عواقب وخيمة في المنطقة 

وقال: "نقدر أنه في النهاية سيسود العقل ولن يتم إعطاء أي موافقة على هجمات يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة في المنطقة بأكملها".

وخلال المقابلة، أشار عراقجي أيضًا إلى الوضع في لبنان، واعتبر أن حزب الله تعرض لإصابات خطيرة في الحرب الأخيرة، لكن في كل مرة كان حزب الله يعود إلى الساحة أقوى وأكثر تصميمًا"، بحسب تعبيره.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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