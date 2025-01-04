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زعيم المعارضة الفنزويلية يلتقي بايدن - أخبار كلمتك

زعيم المعارضة الفنزويلية يلتقي بايدن - أخبار كلمتك

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زعيم المعارضة الفنزويلية يلتقي بايدن - أخبار كلمتك

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زعيم المعارضة الفنزويلية يلتقي بايدن - أخبار كلمتك

زعيم المعارضة الفنزويلية يلتقي بايدن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 09:55 مساءً - أعلن المعارض الفنزويلي إدموندو جونزاليس أوروتيا الذي فر من بلاده بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، السبت، أنه سيجري محادثة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في الولايات المتحدة، بعد زيارته الأرجنتين والأوروجواي.

زعيم المعارضة الفنزويلية يلتقي بايدن


 

وقال أوروتيا في تصريحات أدلى بها في الأرجنتين حيث التقى الرئيس خافيير ميلي، إنه سيزور الولايات المتحدة الأحد. ولم يتضح بعد متى ستتم المحادثة مع بايدن، وفق ما ذكرت "رويترز".

 اعتقال المعارض إدموندو جونزاليس أوروتيا


وكانت السلطات الفنزويلية أعلنت في وقت سابق أمس عن مكافأة قدرها 100 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال المعارض إدموندو جونزاليس أوروتيا، المنفي في إسبانيا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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