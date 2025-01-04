زعيم المعارضة الفنزويلية يلتقي بايدن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 09:55 مساءً - أعلن المعارض الفنزويلي إدموندو جونزاليس أوروتيا الذي فر من بلاده بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، السبت، أنه سيجري محادثة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في الولايات المتحدة، بعد زيارته الأرجنتين والأوروجواي.

زعيم المعارضة الفنزويلية يلتقي بايدن





وقال أوروتيا في تصريحات أدلى بها في الأرجنتين حيث التقى الرئيس خافيير ميلي، إنه سيزور الولايات المتحدة الأحد. ولم يتضح بعد متى ستتم المحادثة مع بايدن، وفق ما ذكرت "رويترز".

اعتقال المعارض إدموندو جونزاليس أوروتيا



وكانت السلطات الفنزويلية أعلنت في وقت سابق أمس عن مكافأة قدرها 100 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال المعارض إدموندو جونزاليس أوروتيا، المنفي في إسبانيا.

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