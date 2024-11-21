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كواليس إبلاغ نتنياهو بصدور أمر اعتقاله من الجنائية الدولية - أخبار كلمتك

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كواليس إبلاغ نتنياهو بصدور أمر اعتقاله من الجنائية الدولية - أخبار كلمتك

كواليس إبلاغ نتنياهو بصدور أمر اعتقاله من الجنائية الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 03:13 مساءً - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إبلاغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصدور أمر اعتقاله من قبل المحكمة الجنائية الدولية خلال اجتماعه مع المبعوث الأمريكي آموس هوكستاين.

أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت

جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت اليوم الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب المقال يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

نتنياهو وجالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات ضد السكان المدنيين".

جرائم الحرب تشمل القتل والاضطهاد

وأوضح: "جرائم الحرب تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".

وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، والكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".

الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال لـ نتنياهو وجالانت بشأن جرائم الحرب في غزة

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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