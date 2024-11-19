بعد مرور ألف يوم على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، زيلينسكى يؤكد أن 2025 سيحسم من سينتصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:57 مساءً - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، مع مرور ألف يوم على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، أن عام 2025 سيحسم من سينتصر في هذه الحرب موسكو أو كييف.

يجب ألا نسمح لأي شخص في العالم بالتشكيك في صمود أوكرانيا

وقال زيلينسكي، في كلمة أمام البرلمان الأوكراني: "في المراحل الحاسمة التي سنشهدها العام المقبل يجب ألا نسمح لأي شخص في العالم بالتشكيك في صمود دولتنا برمتها. وتلك المرحلة ستحدد هوية المنتصر".

وتحيي أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، ذكرى مرور 1000 يوم على الحرب الروسية الأوكرانية، في وقت تخوض فيه قواتها المنهكة قتالا على جبهات عديدة وتتعرض فيه العاصمة كييف لضربات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ، ويستعد فيه المسؤولون لعودة دونالد ترامب للبيت الأبيض في يناير.

وفي دفعة معنوية للبلاد المحاصرة، أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الضوء الأخضر لاستخدام الصواريخ الأمريكية ضد أهداف في عمق روسيا، مما قد يحد من خيارات موسكو في شن الهجمات وإمداد الجبهة.

تغيير مسار الحرب المستمرة منذ 33 شهرا

ولكن هذا التحول الجذري في السياسة قد يلغى عندما يعود ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، وحذر خبراء عسكريون من أن هذا التطور لن يكون كافيا بمفرده لتغيير مسار الحرب المستمرة منذ 33 شهرا.

وصرّح مسئول أمريكي لوكالة فرانس برس، الأحد، بأن الولايات المتحدة "أعطت الضوء الأخضر لاستخدام صواريخ بعيدة المدى".

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