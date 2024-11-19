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اليونيسف: استشهاد أكثر من 200 طفل وإصابة 1100 في لبنان منذ بدء الحرب - أخبار كلمتك

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اليونيسف: استشهاد أكثر من 200 طفل وإصابة 1100 في لبنان منذ بدء الحرب - أخبار كلمتك

اليونيسف: استشهاد أكثر من 200 طفل وإصابة 1100 في لبنان منذ بدء الحرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:05 مساءً - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 200 طفل استشهدوا وأصيب 1100 آخرون في لبنان خلال الشهرين الماضيين.

حصيلة ضحايا الهجمات الاسرائيلية في لبنان

وقال جيمس إلدر، المتحدث باسم المنظمة في مؤتمر صحفي في جنيف ردا على سؤال أحد الصحفيين حول الخسائر البشرية: "لقد بلغ عدد الأطفال الذين استشهدوا أكثر من 200 طفل خلال الشهرين الماضيين فقط.. 231 طفلا على الأقل منذ بداية الحرب العام الماضي".

ولم يعلق المتحدث باسم المنظمة على الجهة المسؤولة عن عمليات القتل، معتبرا أن الأمر واضح لكل من يتابع وسائل الإعلام.

وأشار إلى أنه "على الرغم من استشهاد أكثر من 200 طفل في لبنان في أقل من شهرين، فقد ظهر نمط مقلق.. فقد قوبلت وفاتهم بالجمود من جانب أولئك القادرين على وقف هذا العنف"، مبينا أنه "خلال الشهرين الماضيين في لبنان، قُتل ما معدله ثلاثة أطفال كل يوم".

صدمات نفسيه تواجه اطفال لبنان

وأضاف: "لقد أصيب العديد والعديد من المصابين بصدمات نفسية"، مسلطا الضوء على أنه خلال الشهرين الماضيين، أصيب أكثر من 1100 طفل في أعمال العنف.

وتابع إلدر قائلا: "علينا أن نأمل ألا تشهد الإنسانية مرة أخرى المستوى المستمر من المذبحة التي يتعرض لها الأطفال في غزة، على الرغم من وجود أوجه تشابه مروعة مع الأطفال في لبنان"، لافتا إلى "مئات الآلاف من الأطفال الذين أصبحوا بلا مأوى في لبنان، والهجمات غير المتناسبة التي كثيرا ما تستهدف البنية التحتية التي يعتمد عليها الأطفال".

وذكر أن "المنشآت الطبية تتعرض للهجوم ويقتل العاملون في المجال الصحي بسرعة متزايدة"، مبينا أنه "حتى 15 نوفمبر، قتل أكثر من 200 عامل صحي وأصيب 300 آخرين".

ورأى إلدر أن "التشابه الأكثر إثارة للقلق فيما يتعلق بغزة هو أن تصاعد عدد الأطفال الذين قتلوا لا يثير أي استجابة ذات معنى من جانب أصحاب النفوذ. في لبنان، مثلما حدث في غزة، فإن ما لا يطاق يتحول بهدوء إلى مقبول. والأمر المروع ينزلق إلى عالم المتوقع".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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