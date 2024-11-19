بيان عاجل من حزب الله لإعلان تأجيل كلمة نعيم قاسم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:47 مساءً - قال المكتب الإعلامي لحزب الله اللبناني، إن الأمين العام نعيم قاسم أجل كلمة كان سيلقيها، الثلاثاء، إلى موعد لاحق.

التأجيل بعد دقائق من تصريحات آموس هوكستين

وكان المكتب الإعلامي لحزب الله، أعلن في وقت سابق، أن الأمين العام نعيم قاسم سيلقي كلمة الثلاثاء.

جاء هذا التأجيل بعد دقائق من تصريحات آموس هوكستين، المبعوث الأمريكي إلى لبنان، الذي تحدث عن وجود "فرصة حقيقية" لإنهاء الحرب المستمرة بين حزب الله وإسرائيل.

هوكستين: التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان بات قريبا

وفي تصريحات له للصحفيين في بيروت، أكد هوكستين أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان بات "في متناول أيدينا"، مشيرًا إلى أن القرار النهائي يعود إلى الأطراف المعنية.

وأضاف أن المناقشات مع المسؤولين اللبنانيين كانت "بناءة"، وأن هناك فرصة قوية لتقليص الفجوات بين الأطراف المتنازعة.

سبل التوصل إلى اتفاق لوقف القتال

تجدر الإشارة إلى أن المبعوث الأمريكي التقى أيضًا برئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث تم تناول سبل التوصل إلى اتفاق لوقف القتال.

حضر هذه اللقاءات وزير الخارجية اللبناني والسفيرة الأمريكية في بيروت، مما يعكس أهمية الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع في المنطقة.

هذه التطورات تأتي في وقت حساس، حيث يرى البعض أن هناك تقاربًا في المواقف يمكن أن يسهم في وقف التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل، ما يفتح الباب أمام إمكانية التوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب في لبنان.

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