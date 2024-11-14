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رئيس الشاباك يحضر مباراة فرنسا والكيان الصهيوني للإشراف على تأمين المشجعين الإسرائيليين - أخبار كلمتك

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رئيس الشاباك يحضر مباراة فرنسا والكيان الصهيوني للإشراف على تأمين المشجعين الإسرائيليين - أخبار كلمتك

رئيس الشاباك يحضر مباراة فرنسا والكيان الصهيوني للإشراف على تأمين المشجعين الإسرائيليين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:49 مساءً - ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن رئيس الشاباك حضر مباراة فرنسا وإسرائيل للإشراف على تأمين المشجعين الإسرائيليين.

 

رئيس الشاباك يحضر مباراة فرنسا والكيان الصهيوني 

وشهدت مدرجات ملعب "دو فرانس" في ضاحية سان دوني شمالي باريس، مناوشات قوية بين الجماهير الفرنسية مع جماهير المنتخب الإسرائيلي، خلال المواجهة التي تجمعهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية. 

وكانت الشرطة الفرنسية، نشرت اليوم الخميس، الآلاف من عناصرها، لتأمين مباراة لكرة القدم المقامة الآن بين المنتخبَين الفرنسي والإسرائيلي في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

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وجاء ذلك عقب أعمال العنف التي شهدتها العاصمة الهولندية أمستردام، بعدما تعرض مشجعو فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي للضرب في الشوارع هناك بسبب السلوكيات الاستفزازية لجماهير الاحتلال ومحاولتهم تمزيق العلم الفلسطيني.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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