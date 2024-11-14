أستاذ علوم سياسية يوضح معايير تعيين الفريق المعاون لدونالد ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 09:04 مساءً - قال الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية: إن المعايير لتعيين الفريق المرافق للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب هي أوسع بكثير من قضية الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن هناك 3 معايير لاختيار ترامب للطاقم المحيط به وكل ما ترشح من أسماء حتى الآن يؤكد ذلك.

الرؤية الأولى لدونالد ترامب

وأضاف «دياب»، خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي خلال برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المعيار الأول هو الولاء الشخصي لهذا الشخص لـ ترامب، ورأينا أن الرؤية الأولى لترامب أنه يحضر أشخاصا يقدمون الولاء الكامل له شخصيًا، وليس لما يسمى الدولة العميقة أو الرؤية المهنية وما إلى ذلك.

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رؤية تمردية لترامب

وتابع: المعيار الثاني هو أن يكون لهذا الشخص رؤية تمردية على الهياكل السياسية القائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه يريد أن يحدث تغيرات عميقة بهذا المجال، لافتًا إلى أن المعيار الثالث هو الرؤية اليمينية سواء اقتصادية أو دينية لهذا الشخص، وهذه المعيار الثلاثة تجيب على مصالح إسرائيل الآنية.

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