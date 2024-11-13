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الاحتلال يشن غارة علي الضاحية الجنوبية ببيروت - أخبار كلمتك

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الاحتلال يشن غارة علي الضاحية الجنوبية ببيروت - أخبار كلمتك

الاحتلال يشن غارة علي الضاحية الجنوبية ببيروت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:15 مساءً - شن جيش الاحتلال غارة إسرائيلية على منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 6 من جنوده خلال القتال في جنوب لبنان.

صافرات الإنذار  تدوي بوسط إسرائيل

ودوت صفارات الإنذار في عدة مناطق بوسط إسرائيل من بينها منطقة تل أبيب، بسبب إطلاق قذائف من لبنان وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.

وأعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف اليوم الأربعاء، وللمرة الأولى، قاعدة "الكرياه" في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، بسرب من المسيرات الانقضاضية النوعية، مؤكدا إصابة الأهداف بدقة.

حزب الله يستهدف قاعدة الكرياه في تل أبيب 

وقال "حزب الله" في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة "عمليات خيبر"، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنت المُقاومة الإسلامية، هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية النوعية.

وأوضحت أن الهجوم استهدف قاعدة "الكرياه" (مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربية لسلاح الجو) في مدينة "تل أبيب"، وأصابت أهدافها بدقة".

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب 

من جهته، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، بيان جاء فيه: “قبل قليل، انطلقت صفارات الإنذار في منطقتي الجليل الغربي والأعلى، بعد رصد هدف جوي مشبوه اجتاز من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية”.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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