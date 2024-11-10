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منع توسع الحرب تتصدر المباحثات، تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونظيره السوري - أخبار كلمتك

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منع توسع الحرب تتصدر المباحثات، تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونظيره السوري - أخبار كلمتك

منع توسع الحرب تتصدر المباحثات، تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونظيره السوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:11 مساءً - عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد، لقاءً مع بسام الصباغ وزير الخارجية والمغتربين السوري، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين في الاجتماع الوزارى التحضيري  للقمة العربية الإسلامية بالرياض.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبد العاطي أكد على موقف مصر الداعم للدولة السورية، ورفض التدخلات الخارجية في شئون سوريا الداخلية، مشددًا على ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها، مبرزا أهمية العمل على إيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية وفقًا للمرجعيات الدولية في هذا الصدد بما فى ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشدد الوزير عبد العاطى على استمرار مصر في جهودها بلجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا، وذلك في إطار دعم الدور العربى فى تسوية الأزمة السورية. 

وأعرب الوزيران عن تطلعهما لاستعادة التنسيق الوثيق بين البلدين في إطار جامعة الدول العربية، بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين ويعزز العمل العربي المشترك.

كما تطرق اللقاء إلى الأزمة في قطاع غزة ولبنان، حيث استعرض وزير الخارجية المساعي المصرية الحثيثة للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار في غزة وإنهاء العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وبذل كافة الجهود اللازمة لمنع توسع الحرب إلى جبهات أخرى، فضلا عن إنهاء الاحتلال الاسرائيلى لكافة الاراضى العربية المحتلة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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