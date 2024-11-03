عشرات الصواريخ تستهدف الجليل الغربي والجولان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:35 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أنه رصد إطلاق 10 صواريخ باتجاه الجليل الغربي، اعترضنا جزءا منها وسقط بعضها بمناطق مفتوحة.

حزب الله يطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه:" رصد إطلاق 25 صاروخا باتجاه الجولان سقطت في مناطق مفتوحة دون إصابات".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه أنه رصد إطلاق 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه خليج حيفا، مشيرًا إلى أنه تمكّن من اعتراض بعضها وسقطت أخرى في مناطق مفتوحة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرصد 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه خليج حيفا جيش الاحتلال يقر بمقتل وإصابة 3 عسكريين في شمال غزة

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