اكتشفوا كل جديد حول “عزوز يرتفع ” سعر طن الحديد اليوم حديد عز اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2024 في الاسواق المصرية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:04 مساءً - يبحث الكثير من المقبلين علي البناء في الفترات الحالية عبر محركات البحث عن سعر طن الحديد اليوم حديد عز ،حيث يعتبر حديد عز من أكثر أنواع الحديد انتشاراً في مصر والدول العربية ،وسجل حديد عز ارتفاع ملحوظ في الفترات السابقة ويمكن أن يرجع هذا الارتفاع الي الاقبال الكبيرة علي شراءه بسبب فتح الحكومة المصرية باب التقديم علي مصالحات البناء في الفترات الأخيرة بعد أن توقف البناء الي وقت طويل ،وسوف نعرض اليكم من خلال موقعنا اقرا نيوز سعر طن الحديد اليوم حديد عز.

سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

وصل سعر طن حديد عز في الأسواق اليوم الي 40080 جنيه.

وبلغ الحديد الاستثماري اليوم نحو 38070 جنيه للطن.

وسعر طن الحديد الجيوشي اليوم سجل نحو 39,000 جنيه.

وسجل سعر طن حديد مصر ستيل اليوم نحو 37,000 جنيه.

وحديد بيانكو اليوم سجل نحو 36,000 جنيه للطن.

وسعر طن حديد المصريين اليوم نحو 38,000 جنيه.

كما جاء طن حديد سرحان اليوم بنحو 36,000 جنيه.

وسعر طن حديد بشاي اليوم وصل الي 38,800 جنيه.

وسعر طن حديد العتال اليوم بلغ نحو 38,000 جنيه.

وسعر طن حديد المعادي اليوم بقيمة 36,500 جنيه.

وسعر طن حديد الكومي اليوم بلغ نحو 36,500 جنيه.

سعر طن الاسمنت اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024