تردد قناة طيور الجنة 2025 على عرب سات ونايل سات وكيفية تثبيتها على جهاز التلفاز

اكتشفوا كل جديد حول فرح أطفالك .. تردد قناة طيور الجنة 2025 علي القمر الصناعي عرب سات ونايل سات وكيفية تثبيتها علي التلفاز - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - تعد قناة طيور الجنة واحدة من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي، بفضل تقديم محتوى تعليمي وترفيهي مميز يتناسب مع جميع الفئات العمرية. بفضل جهودها المستمرة، تحظى القناة بمتابعة واسعة من الأسر في الشرق الأوسط. في هذا المقال، نعرض لكم تردد قناة طيور الجنة 2025 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، بالإضافة إلى خطوات تثبيت القناة على جهاز التلفاز بسهولة وبأعلى جودة.

تردد قناة طيور الجنة 2025 على الأقمار الصناعية:

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات 2025: التردد: 11272

معامل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: ⅔

جودة الصوت والصورة: ممتازة تردد قناة طيور الجنة على عرب سات 2025: التردد: 11310

معامل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل تصحيح الخطأ: ¾

جودة الصوت والصورة: ممتازة

خطوات تثبيت قناة طيور الجنة 2025 على جهاز التلفاز:

لضبط تردد قناة طيور الجنة 2025 على جهازك، اتبع هذه الخطوات البسيطة:

اضغط على زر "القائمة الرئيسية" من جهاز التحكم عن بُعد. اختر "إضافة قناة جديدة" من قائمة الإعدادات أو التثبيت اليدوي. حدد القمر الصناعي الذي ترغب في تحميل القناة عليه (نايل سات أو عرب سات). قم بإدخال بيانات التردد بشكل دقيق. اضغط على زر "البحث" لبدء البحث عن القناة. بعد ظهور القناة، اضغط على "حفظ" لإضافتها إلى قائمة القنوات لديك.

بذلك، يمكنك الآن الاستمتاع بمحتوى قناة طيور الجنة المميز على جهاز التلفاز الخاص بك بسهولة ويسر، سواء عبر نايل سات أو عرب سات. تابع القناة لأجمل البرامج الترفيهية والتعليمية التي تضمن تسلية أطفالك طوال اليوم.