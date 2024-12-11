اكتشفوا كل جديد حول “السعودي يستقر” سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 11 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:04 مساءً - يعتبر الريال السعودي من العملات المستخدمة علي نطاق واسع داخل المملكة العربية السعودية ويستمر الكثير من الناس بالبحث عن تغير العملات واسعارها لما لها أهمية اقتصادية والبعض يبحث لأهمية السفر وباختلاف الاثنين سوف نعرض لكم من خلال هذا المقال عبر موقعنا “اقر نيوز” سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

يهتم الكثير من المواطنين بمعرفه أسعار تغير العملات في البنوك المصرية وشهد اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 استقرار في سعر الريال السعودي اما الجنية المصري ليكون هكذا سعرة داخل بنوك مصر:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعرة للشراء 13.493 جنية

سجل سعرة للبيع 13.441 جنية

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعرة للشراء 13.493 جنية

سجل سعرة للبيع 13.441 جنية

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعرة للشراء 13.492جنية

سجل سعرة للبيع 13.441جنية

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبى الإسلامي

سجل سعرة للشراء 13.498جنية

سجل سعرة للبيع 13.471جنية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعرة للشراء 13.496جنية

سجل سعرة للبيع 13.457

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سجل سعرة للشراء 13.496جنية

سجل سعرة للبيع13.404جنية

100 ريال يساوي كم جنية مصري؟

يتساءل البعض عن سعر تحويل 100 ريال سعودي الي جنية مصري وسوف نعرضه في الجدول الاتي: