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فتح حساب بنك الخرطوم في 10 دقائق اون لاين من منزلك ورابط التسجيل - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:44 مساءً - أعتمد بنك الخرطوم في دولة السودان علي تطوير في خدماته ووضعت خطة جديدة تمكن المواطنين من فتح حسابتهم البنكية اون لاين للتسهيل عليهم والحفاظ علي سلامتهم بسبب الازمة السياسية التي تمر بها دولة السودان بأكملها من حروب واضطراب في النظام الداخلي ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا “اقرا نيوز” سوف نعرض لكم خطوات التسجيل في بنك الخرطوم بسهولة.

فتح حساب بنك الخرطوم في 10 دقائق

يهتم الكثير من المواطنين بمعرفه كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم اونلاين والأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل دون الحاجه الي الذهاب للمقر الرئيسي في الخرطوم حيث يمكن لجميع السودانيين داخل أو خارج السودان بفتح حساباتهم بسهولة عن طريق بعض الشروط والسياسيات التي اتبعها بنك الخرطوم في تحديد أولويات العملاء وكيفيه ارضائهم.

رابط التسجيل في بنك الخرطوم Bank Of Khartoum

أعلن بنك الخرطوم عن توافر خدماته عن طريق فتح الحساب اون لاين من منزلك وسوف نعرض الرابط وخطوات التسجيل بكل سهولة من خلال السطور الاتية:

  1. الخطوة الاولي: الدخول علي الموقع الرسمي لبنك الخرطوم Bank Of Khartoum .
  2. الخطوة الثانية: اختيار تسجيل دخول أو انشاء حساب جديد.
  3. الخطوة الثالثة: مليء استمارة البيانات التي تظهر امامك بعناية.
  4. الخطوة الرابعة: رفع جميع المستندات المطلوبة منك بجودة جيدة.
  5. الخطوة الخامسة: بعد التأكد من البيانات اضغط علي ارسال وانتظر رسالة علي بريدك الإلكتروني.

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