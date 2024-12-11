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محاولة قتل المؤسس عثمان الحلقة 174 الموسم السادس على قناة الفجر الجزائرية و ATV التركية - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول محاولة قتل المؤسس عثمان الحلقة 174 الموسم السادس على قناة الفجر الجزائرية و ATV التركية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:44 مساءً - محاولة قتل المؤسس عثمان الحلقة 174 الموسم السادس، انهالت بالساعات الماضية العمليات البحثية من قبل عشاق ومحبي الدراما التاريخية وذلك من اجل متابعة الاحداث الجديدة بالحلقة الـ 174 من المسلسل التركي الاشهر بالوقت الحالي المؤسس عثمان وإستطاع خلال فترة عرضة ان يكون له شهرة جارفة للغاية، ومن خلال المقال التالي نوفر كافة التفصيل لكي تتابعون الحلقة الجديدة اليوم التي تشهد محاولة اغتيال المؤسس عثمان وظهرت في الاعلان الثاني ولكن تم انقاذة وقام بكسر السهم الذي اتي من العدو .

المؤسس عثـمان الحلقة 174

مسلسل “المؤسس عثمان” هو عمل درامي تاريخي تركي يحكي قصة تأسيس الدولة العثمانية على يد الغازي عثمان بن أرطغرل، يسلط الضوء على كفاحه لتأسيس الدولة الإسلامية التي استمرت قرابة 600 عام، ويركز على المعارك والتحالفات والصراعات التي واجهها. يتميز المسلسل بجودة الإنتاج وتصوير مشاهد المعارك والتاريخ بشكل مميز، وإستطاع ان يكون له شهرة جارفة خارج حدود تركيا وبات الجميع يريد متابعة المسلسل الذي يعرض كل يوم اربعاء علي قناة الفجر وقناة ATV التركية الناقل الحصري لذلك العمل .

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يعرض المؤسس عثمان علي العديد من القنوات التركية والعربية في الشرق الاوسط ويريد الجميع الحصول علي ترددات تلك القنوات ومن خلال السطور التالية نستعرض كافة التفاصيل لحضراتكم للحصول علي ترددات تلك القنوات ومتابعة الحلقة بدون اعلانات .

تردد قناة ATV التركية علي النايل سات

  • التردد القناة هو: 10796.
  • معدل الترميز هو: 27500.
  • معدل الاستقطاب هو: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي النايل سات

  •  التردد القناة هو: 11034
  • معدل الاستقطاب: أفقي
  • بينما معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

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