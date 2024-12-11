اكتشفوا كل جديد حول تردد قناة SSC Sport الرياضية نايل سات وعربسات لمتابعة مباريات أقوى البطولات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:44 مساءً - تُعد شبكة قنوات SSC اس اس سي أو الرياضية السعودية من أهم وأبرز الشبكات الرياضية على مستوى الوطن العربي التي تستهدف في أولوياتها تقديم المحتوى الرياضي في صورة جديدة، ولعل الكثير من الجماهير العربية تبحث بشكل مستمر عن تردد قناة ssc الرياضية نايل سات وعربسات 2024 حيث تعمل على تقديم العديد من البرامج الرياضية المتنوعة وتقوم بنقل وإذاعة مباريات كرة القدم في البطولات المختلفة مثل مباريات دوري روشن السعودي ومباريات بطولة كأس الملك والتي يتابعها عدد كبير من الجماهير عبر شاشات التلفاز وغيرها من البطولات كما أنها توفر نقل وإذاعة مباريات بطولات أجنبية سنتعرف على جميعها عبر المقال.

تردد قناة SSC Sport الرياضية نايل سات وعربسات

في سياق متصل، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأربعاء 11-12-2024 فوز المملكة العربية السعودية استضافة بطولة كاس العالم 2034 لتكون المملكة العربية السعودية وجهة مشرفة للوطن العربي حيث ستكون أولى دولة عربية تقوم باستضافة هذه البطولة العالمية حسب نظامها الجديد بمشاركة 48 منتخب حول العالم، والآن إليكم تردد قنوات SSC الرياضية السعودية لمتابعة مباريات كرة القدم.

تردد قناة ssc الرياضية نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ssc الرياضية عربسات

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قنوات SSC اس اس سي

كما ذكرنا بعاليه أن شبكة قنوات اس اس سي SSC الرياضية السعودية تنقل العديد من مباريات كرة القدم لعدد من البطولات العربية والأجنبية كما تنقل أحداث ومجريات مباريات لرياضات أخرى، ومن بعض ما تنقله قناة اس اس سي الرياضية السعودية من مباريات البطولات العربية والأجنبية مثل: دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي وكأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا ومباريات كأس الاتحاد الآسيوي وكأس السوبر الإسباني والدوري البرتغالي والدوري البرازيلي ومباريات كأس الدوري البرتغالي.

تأسست شبكة قنوات ssc sport اس اس سي الرياضية السعودية في يوم الخامس من شهر أبريل من عام 2021 وتتكون من تسع قنوات تعمل على نقل وإذاعة أحداث ومجريات المباريات بالبطولات السعودية وبعض القارية وبعض من مباريات البطولات المحلية.