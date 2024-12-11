اكتشفوا كل جديد حول تعرف علي تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 بنسبة 15% وكيفية الاستعلام عن رواتب التقاعد عبر موقع وزارة المالية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:29 مساءً - يبحث الكثير من المواطنين المتقاعدين بالجزائر عن حقيقة تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 بنسبة 15%، الذي أثار ضجة كبيرة بين الأفراد، حيث ظهرت بعض الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الزيادة، كما انها تعد من العناصر الأساسية التي تقدمها الدولة للأفراد الذين خدموا لسنوات طويلة، وذلك لضمان حياة كريمة لهم بعد التقاعد، تابعونا لكي نعرف حقيقة هذا الخبر عبر السطور القادمة.

تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 بنسبة 15%

انتشرت تساؤلات عديدة علي مواقع التواصل حول زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر بنسبة 15 %، فقامت وزارة المالية الجزائرية بالرد علي هذا الخبر قائلة، أن هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة وهو مجرد اشاعات من قبل المواطنين لإثارة الجدل والبلبلة، وقالت أنه من المقرر أن تتم الزيادة مع حلول العام القادم الجديد 2025، وفي حال صدور أي قرار بشأن أي زيادات سوف نعلن عنها عبر الصفحة الرسمية بالوزارة.

كيفية الاستعلام عن رواتب التقاعد في الجزائر 2024

أولاً: يجب عليك تسجيل الدخول الي موقع وزارة المالية الجزائرية.

ثانياً: قم بالضغط علي أيقونة “الخدمات الإلكترونية” من ضمن الخيارات المتاحة امامك.

ثالثاً: قم بالضغط على أيقونة “خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين”.

رابعاً: يجب عليك ادخال جميع البيانات المطلوبة منك بشكل دقيق.

خامساً: اضغط على زر “الاستعلام”.

شروط استحقاق رواتب التقاعد في الجزائر