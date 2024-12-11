اكتشفوا كل جديد حول هتفك بكام في البنك؟ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم 11-12-2024 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:29 مساءً - سجل سعر الدرهم الإماراتي استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في مصر مع انطلاق تعاملات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، وتراوح سعر صرف العملة الإماراتية بين 13.70 جنيه للشراء و 13.74 جنيه للبيع، مما يعكس ثباتا في الأداء المالي للدرهم أمام الجنيه المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك الكبرى

في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.70 جنيه للشراء و 13.74 جنيه للبيع، هذه الأسعار تعكس استقرارا ملحوظا وتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية في مصر وفي بنك مصر، سجل الدرهم الإماراتي نفس المستوى حيث بلغ 13.70 جنيه للشراء و 13.74 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس، استقر سعر صرف الدرهم عند مستوى 13.69 جنيه للشراء و 13.74 جنيه للبيع، ما يعكس استقرار الأسعار على نطاق واسع.

أما في البنك المركزي المصري، فقد حافظ الدرهم على استقراره عند 13.71 جنيه للشراء و 13.75 جنيه للبيع، هذا الاستقرار يعكس توازن السوق واستمرار الثقة في أداء الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري.

وفي المصرف العربي الدولي، سجل الدرهم الإماراتي 13.72 جنيه للشراء و 13.74 جنيه للبيع، فيما في مصرف أبوظبي الإسلامي مصر بلغ 13.74 جنيه للشراء و 13.77 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.70 جنيه للشراء و 13.74 جنيه للبيع، مما يعكس استمرار الاستقرار في أسعار صرف العملة الإماراتية.

أما في البنك المصري الخليجي، فقد سجل الدرهم 13.70 جنيه للشراء و 13.75 جنيه للبيع، مما يوضح توازن السوق واهتمام البنوك بمتابعة الأسعار بعناية لضمان استقرار السوق المالية.

العوامل المؤثرة على استقرار الأسعار

يعزى استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري إلى عدة عوامل، أبرزها الأوضاع الاقتصادية المستقرة في الإمارات ومصر، بالإضافة إلى التدابير المالية التي تطبق لضمان استقرار العملات الأجنبية في السوق، تظل هذه العوامل مؤثرة بشكل إيجابي على السوق المالية وتساهم في توازن الأسعار، مما يوفر بيئة مالية مستقرة تسهم في تشجيع الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي، هذا الاستقرار يشير إلى أن البنوك تعمل على دعم الثقة في العملة المحلية، ويؤكد على الحاجة إلى متابعة التطورات الاقتصادية والسياسات المالية في كلا البلدين لضمان استمرارية هذا التوازن.