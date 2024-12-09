اكتشفوا كل جديد حول رابط دخول موقع code Garena .. تحميل أحدث أكواد فري فاير 2024 Free Fire وخطوات تثبيت اللعبة على Android وiOS - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:31 صباحاً - الكثير من لاعبي فري فاير يريدون الان معرفة طريقة تحميل أحدث أكواد فري فاير 2024 Free Fire وهذا من خلال الموقع الالكتروني الخاص بشركة استبدال الاكواد جارينا، ومن الجدير بالذكر ان هذه الاكواد تعد فرصة لا تعوض للحصول على المكافآت داخل اللعبة ، كما انها تمنح للاعبين إمكانية تغيير مظهرهم داخل اللعبة، وأيضا الدخول في المود الجديد الخاص بالدب، لذلك كافة اللاعبين الان يردون معرفة كيفية تحميل الاكواد الحديثة والحصرية من خلال الموقع الخاص باستبدالها، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف معا على طريقة الحصول على الاكواد ، تابعو الاتي.

طريقة تحميل أحدث أكواد فري فاير 2024 Free Fire

أولا يجب عليك الولوج الى الموقع الالكتروني لاستبدال الاكواد من خلال الضغط هنا.

ثانيا انتقل الى استبدال الاكواد من خلال الصفحة الرئيسية.

ثالثا قم بنسخ الكود الظاهر امامك.

رابعا قم بلصق الكود في المكان المخصص له.

خامسا سوف يتم إضافة المكافأة على حسابك داخل اللعبة.

خطوات تثبيت free fire على Android وiOS