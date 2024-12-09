اكتشفوا كل جديد حول نتائج السبر الترشيحي سويا 2025 برقم الاكتتاب عبر موقع التربية الوطنية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:31 صباحاً - يقوم الطلاب بالبحث بكثرة عن نتائج السبر الترشيحي سويا 2025 لكي تطمئن قلوبهم، لقد تم فتح باب التسجيل في السبر الترشيحي شهر نوفمبر الماضي وتقدم عدد كبير من الطلاب، السبر الترشيحي هي فرصة للطلاب لتحسين معدلات النجاح لمرحلة الثانوية العامة كي يلتحقوا بأفضل وأهم الكليات والجامعات، وحسب الاحصائيات وصل عدد المتقدمين السبر الترشيحي نحو 66.655 ألف طالب وطالبة من جميع المحافظات السورية، لقد وضعت وزارة التربية ضوابط أساسية لاستقبال طلبات التسجيل، مما اتباع الطلاب التعليمات لضمان القبول، وخلال هذه الفترة يعيش الطلاب حالة من التوتر والقلق كي يحصلون على نتائج السبر الترشيحي سويا 2025 ترقبوا معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل..

نتائج السبر الترشيحي سويا 2025

انطلقت عملية التسجيل في السبر الترشيحي في 23 من نوفمبر الماضي، واستمرت عملية التسجيل حتى نهاية نوفمبر وارتفعت معدلات التسجيل عن السنوات الماضية، كما أن الامتحانات كانت في غاية الاستقرار والهدوء ولم يتم رصد أي حالات غش أو شكاوى نتيجة لما وضعته الوزارة من إجراءات أمنية مشددة، كما أدى الطلاب الامتحانات على أكمل وجه ولذلك هناك توقعات بأن، نسب النجاح تكون مرتفعة، وخلال هذه الفترة تتم أعمال التصحيح ورصد الدرجات من فريق كبير تم تكلفته من التربية والتعليم السورية، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن نتائج السبر الترشيحي خلال الأيام القليلة القادمة

رابط الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2025 سوريا

تتم عملية الاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني عبر الإنترنت توفيراً في الوقت والمجهود على الطلاب وكل ما يجب القيام به هو اتباع ما يلي:.

أولاً يرجى التوجة بالدخول على موقع التربية الوطنية. حدد نتائج الامتحانات. اختر نتائج السبر الترشيحي 2025. ثم حدد الفرع العلمي. اسم المحافظة. رقم الاكتتاب. الضغط على بحث لعرض النتائج.

مازالت أعمال فحص طلبات التسجيل للترشيح في السبر الترشيحي 2025 مستمرة ويقوم بها فريق كبير تم تكليفه من قبل وزارة التربية والتعليم السورية وفور الانتهاء يتم الإعلان بشكل رسمي وترفع النتائج إلأكمترونياً.