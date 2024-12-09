اكتشفوا كل جديد حول خبر سار للمربيين..موعد صرف دعم المواشي ديسمبر 2024 وكيفية الاستعلام - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:31 صباحاً - قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية بتوضيح موعد صرف دعم المواشي لشهر ديسمبر 2024، الخاص بصغار مربي الماشية، حيث دائمًا ما تعمل الحكومة على تقديم الدعم لمواطنيها وتعزيز قطاع الزراعة، ويأتي ذلك من خلال تحديد الاستحقاق للمستفيدين عبر دراسة دقيقة ووضع شروط للبرنامج، وفي السطور القادمة سيتم عرض المزيد من التفاصيل حول موعد صرف الدعم المستحق.

موعد صرف دعم المواشي ديسمبر 2024

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة بعض التفاصيل الخاصة بموعد صرف دعم المواشي لشهر ديسمبر، ومن أهمها:

يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

سيتم صرف دعم المواشي لهذا الشهر في يوم 10 ديسمبر 2024.

قد يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف في حال تزامن الموعد مع وجود عطلات رسمية في المملكة.

هذا الدعم هو أحد الجهود التي تبذلها الدولة لمساندة المزارعين، بهدف تعزيز الاستدامة الزراعية، وتحقيق أمن الغذاء للبلاد.

يمكن الوصول إلى المعلومات بسهولة من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة.

كيفية الاستعلام عن دعم المواشي

لكي يتم الاستعلام عن دعم المواشي، يجب اتباع الخطوات البسيطة التالية:

الذهاب أولاً إلى منصة وزارة البيئة والمياه والزراعة الإلكترونية.

الضغط على خانة الخدمات الإلكترونية.

النقر على تبويب دعم مربي الحيوانات.

كتابة جميع البيانات الشخصية، بما في ذلك رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني.

التأكد من إدخال المعلومات بدقة.

الضغط على خانة إرسال الطلب لاستكمال عملية الاستعلام.

دعم المواشي في المملكة

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه في حال وجود أي صعوبات تتعلق بتأخير صرف الدعم، يمكن للأشخاص المستفيدين التواصل مع الوزارة عبر القنوات المتاحة، كما أكدت الوزارة على ضرورة تحديث البيانات بشكل منتظم عبر المنصة لضمان استمرار عملية استحقاق الدعم دون تأخير، كما ناشدت الوزارة المستفيدين بمتابعة الإعلانات الرسمية للوزارة للحصول على آخر المعلومات المتعلقة بمواعيد صرف الدعم.