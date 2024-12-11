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ماتش برشلونة اليوم.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند اليوم 11/12/2024 بدوري ابطال أوروبا - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول ماتش برشلونة اليوم.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند اليوم 11/12/2024 بدوري ابطال أوروبا - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:09 مساءً - مع اقتراب انطلاق مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند تزايدت معدلات البحث من قبل الملايين من محبي وعشاق الساحرة المستديرة، الذين يرقبون انطلاقها على أحر من الجمر من أجل والاستمتاع بالمواجهة المثيرة التي ستكون محفوفة بالمخاطر، حيث أن فريق برشلونة على أهبة الاستعداد لمقابلة فريق بوروسيا دورتموند من أجل الفوز في تلك المباراة، حيث تعد من المباريات القوية والحاسمة ولذلك الملايين من المشجعين يترقبونها باهتمام كبير.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند

الكثير من المشجعين في كافة أرجاء العالم يتساؤلون عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند، فقد شهدت انطلاقات الجولة الجديدة من دوري الأبطال العديد من المواجهات النارية، كما سوف يحتدم الصراع بين الفرق والأندية الساعية للانتقال للدور القادم من البطولة، وستشهد تشكيلة برشلونة الدفع بأفضل وأهم اللاعبين.

ومن المقرر أن تنقل مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند علي قناة beIN  Sports1HD كما يقوم بالتعليق عليها المعلق الكبير علي سعيد الكعبي، كما توجدمجموعة من القنوات المفتوحة التي تقوم بنقل المباراة مثل قناة Sky SportCalcio وقناة TV3 Denmark، وكذلك قناة Cosmote Sport HD3 وقناة Btv action

موعد مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند

سوف يتم إذاعة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من ديسمبر 2024، وسوف يكون ذلك في  كان الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، وفي تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت في أبوظبي ومسقط، كما تعتبر هذه المباراة ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا، وبالتالي فإن الفريقين على أتم الاستعداد من أجل الفوز من أجل الوصول إلى الدوري المقبل.

تشكيلة برشلونة ضد بروسيا دورتموند

يريد الكثير من الأشخاص معرفة تشكيلة برشلونة ضد بروسيا دورتموند حيث جاء تشكيله كالتالي:

  •  سيكون بينيا في حراسة المرمى.
  •  أما في خط الدفاع سوف يقف كلا من مارتينيز و بالدي وإينيجو كوبارسي و كوندي.
  •  بينما سيكون كلا من بيدري وداني أولمو ورانكي دي يونج في خط الوسط.
  •  أما خط الهجوم فيتواجد فيها كل من ليفاندوفسكي ورافينيا ولامينيامال.

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