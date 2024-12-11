أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 11-12-2024 - أخبار كلمتك

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 11-12-2024 - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد يتقدم على سلوفان براتيسلافا بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد يتقدم على سلوفان براتيسلافا بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

ليفربول يفاوض مهاجما جديدا من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

ليفربول يفاوض مهاجما جديدا من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

باتشوكا يضرب بوتافوجو بثلاثية ويتأهل لمواجهة الأهلي بنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

باتشوكا يضرب بوتافوجو بثلاثية ويتأهل لمواجهة الأهلي بنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

حزب البعث في سوريا يعلق نشاطاته ويسلم مقاره وسلاحه للداخلية - أخبار كلمتك

حزب البعث في سوريا يعلق نشاطاته ويسلم مقاره وسلاحه للداخلية - أخبار كلمتك

مصر تدين استهداف الاحتلال للبنية التحتية العسكرية فى سوريا وتقويض مقدرات الدولة - أخبار كلمتك

مصر تدين استهداف الاحتلال للبنية التحتية العسكرية فى سوريا وتقويض مقدرات الدولة - أخبار كلمتك

حدوث هذا الأمر بعدن للمرة الأولى - أخبار كلمتك

حدوث هذا الأمر بعدن للمرة الأولى - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدرية طلبه تستقبل عزاء زوجها في مسجد الشرطة بالشيخ زايد «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدرية طلبه تستقبل عزاء زوجها في مسجد الشرطة بالشيخ زايد «صور» - أخبار كلمتك

كأس رابطة الأندية، العمراوي حكما للمحلة وزد ومحمد عباس لفاركو والطلائع - أخبار كلمتك

كأس رابطة الأندية، العمراوي حكما للمحلة وزد ومحمد عباس لفاركو والطلائع - أخبار كلمتك

بنك كندا يخفض الفائدة 50 نقطة أساس إلى 3.25% - أخبار كلمتك

بنك كندا يخفض الفائدة 50 نقطة أساس إلى 3.25% - أخبار كلمتك

الرئيسية غير مصنف

المالية تُعلن زيادة الرواتب في الأردن 2025 والحد الأدنى لأجور المتقاعدين العسكريين - كلمتك نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

اكتشفوا كل جديد حول المالية تُعلن زيادة الرواتب في الأردن 2025 والحد الأدنى لأجور المتقاعدين العسكريين - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:09 مساءً - انتشرت التساؤلات خلال الساعات الماضية علي مواقع التواصل بشأن زيادة رواتب المتقاعدين في الأردن 2025، سوف نستعرض لكم حقيقة هذا الخبر المتداول عبر السطور القادمة، لذا يرغب العديد من الافراد في التعرف علي جدية هذا الامر، لأنها تعمل علي تحسين مستوي المعيشة لديهم إلي حد ما، حيث يؤدي زيادة الأجور إلي تحفيز الاقتصاد.

المالية تُعلن زيادة الرواتب في الأردن 2025

تم الإعلان وبشكل رسمي عن زيادة الأجور بالأردن لعام 2025، لتبلغ قيمتها نحو 300 دينار أردني، وهذا لكافة العاملين في القطاع الحكومي، علي أن يبدء تطبيق هذا القرار مع بداية العام القادم الجديد، حيث تعمل الحكومة علي تحسين الحالة الاقتصادية من قبل المواطنين ورفع مستوي المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها العديد من البلاد.

الحد الأدنى لأجور المتقاعدين العسكريين في الأردن

  • بلغ قيمة راتب الرائد نحو 38 دينار أردني.
  • بلغ قيمة راتب النقباء نحو 38 دينار أردني.
  • بلغ قيمة راتب الملازم نحو 36 دينار أردني.
  • بلغ قيمة راتب رتبة ملازم نحو 38 دينار أردني.
  • بلغ قيمة راتب ضابط مخابرات أول نحو 30 دينار.
  • بلغ قيمة راتب ضابط مخابرات نحو 33 دينار.
  • بلغ قيمة راتب رقيب أول نحو 34 دينار أردني.
  • بلغ قيمة راتب الرقيب أول نحو 28 دينار أردني.
  • بلغ قيمة راتب رتبة لواء نحو 30 دينار أردني.
  • بلغ قيمة راتب رئيس الرقباء نحو 35 دينار أردني.
  • بلغ قيمة راتب عقيد نحو 35 دينار أردني.

لا تفوتوا المزيد من الأخبار الحصرية والمعلومات الشيقة عبر موقعنا.

إخترنا لك

“يا بختك يا ابن المحظوظة لو انت منهم”.. من هنــــا خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة لشهر ديسمبر - كلمتك نيوز

أخبار ذات صلة

0 تعليق