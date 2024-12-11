اكتشفوا كل جديد حول المالية تُعلن زيادة الرواتب في الأردن 2025 والحد الأدنى لأجور المتقاعدين العسكريين - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:09 مساءً - انتشرت التساؤلات خلال الساعات الماضية علي مواقع التواصل بشأن زيادة رواتب المتقاعدين في الأردن 2025، سوف نستعرض لكم حقيقة هذا الخبر المتداول عبر السطور القادمة، لذا يرغب العديد من الافراد في التعرف علي جدية هذا الامر، لأنها تعمل علي تحسين مستوي المعيشة لديهم إلي حد ما، حيث يؤدي زيادة الأجور إلي تحفيز الاقتصاد.

المالية تُعلن زيادة الرواتب في الأردن 2025

تم الإعلان وبشكل رسمي عن زيادة الأجور بالأردن لعام 2025، لتبلغ قيمتها نحو 300 دينار أردني، وهذا لكافة العاملين في القطاع الحكومي، علي أن يبدء تطبيق هذا القرار مع بداية العام القادم الجديد، حيث تعمل الحكومة علي تحسين الحالة الاقتصادية من قبل المواطنين ورفع مستوي المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها العديد من البلاد.

الحد الأدنى لأجور المتقاعدين العسكريين في الأردن