مُتــــابعة “ماتش المان سيتي اليوم ” الآن مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس تويتر دوري أبطال أوروبا - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:49 مساءً - تعتبر مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس اليوم من أهم المباريات التي تقام في منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا ،حيث ينتظر جميع الجماهير المشاهدة القوية التي تقام بين الفريقين اليوم ويتوقع الجماهير ان المباراة تكون شرسة بين الفرقين ،ولم تعتبر هذه هي المرة الأولي للقاء الفريقين فقد تم مواجهة الفريقين عدد 6 مرات من قبل ،وسوف نعرض اليكم من خلال السطور القادمة تاريخ الفريقين في البطولة ومشاهدة مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس اليوم.

الآن مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس تويتر

يسعي فريق مانشستر سيتي اليوم الي تحقيق نتائج مرضية للجماهير بعد النتائج السلبية التي حققها في الفترات الأخيرة ويستعد كامل الاستعداد للعودة للانتصارات مجدداً ويدخل المباراة اليوم بفريق قوي من اللاعبين وبقيادة المدرب بيب جوارديولا ،ويأتي مانشستر سيتي اليوم في المركز الـ 20 في جدول البطولة ،كما يحصل علي عدد 8 نقاط ،والجدير بالذكر أن فريق يوفنتوس يأتي في المركز الـ 22 ويحصل علي نفس عدد نقاط مانشستر سيتي ،ويسعي كل من الفريقين لتحقيق الفوز اليوم والتأهيل الي المرحلة القادمة من البطولة.

كيفية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس اليوم

ويبحث جميع جماهير الفرقتين عن الموعد المحدد للمنافسة القوية بين الفريقين التي تعتبر من أهم المباريات في البطولة ،وسوف تقام المباراة بين مانشستر سيتي ويوفنتوس في الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 20214 ،وتنطلق صافرة المباراة اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ،وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتقام المباراة اليوم علي أرض ملعب “أليانز ستاديوم” ،وسوف تذاع المباراة علي قناة beIN SPORTS 3 التي تحصل علي حقوق البث المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا ويتولى مهمة التعليق علي المباراة المعلق التونسي ” عصام الشوالي “.

تشكيلة مانشستر سيتي امام يوفنتوس اليوم

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش

خط الدفاع: ريكو لويس، روبين دياش، مانويل أكانجي، غفارديول

خط الوسط: إلكاي غوندوغان، جاك غريلتش، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: كيفين دي بروين، إيرلنغ هالاند، جيريمي دوكو

تشكيلة يوفنتوس امام مانشستر سيتي اليوم