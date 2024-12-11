اكتشفوا كل جديد حول البحث عن معتقل أو مفقود “رابط الأمم المتحدة للملفات” أسماء المعتقلين في سجن صيدنايا - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:49 مساءً - مازالت عمليات إخراج المعتقلين من سجون سوريا مستمرة إلى الآن، حيث توجد بعض الأماكن التي من الصعب الوصول إليها والتي لم يتمكن المواطنين بالتعاون مع منظمة حقوق الإنسان من فتحها بعد، خاصة أن تلك الأماكن لم يعلم عنها سوى الضباط المكلفين بتعذيب المعتقلين في ظل نظام بشار الأسد، والذين فروا هاربين فور سقوط النظام، ولمزيد من التفاصيل عن أسماء المعتقلين المتوفين في سوريا تابعونا في التالي.

أسماء المعتقلين المتوفين في سوريا

تابع هذا الرابط، منذ أن تم فتح سجن صيدنايا في سوريا وهو من أخطر السجون الموجودة في العالم على الإطلاق، ولم يتم التوصل إلى الآن على السجلات التي تحتوي على أسماء المعتقلين المتوفين في السجون، ولكن يتم عمل حصر من قبل الجهات المختلفة في الدولة بالتعاون مع منظمة حقوق الإنسان السورية من أجل التوصل إلى أسماء المعتقلين الذين توفوا إثر التعذيب الذين تعرضوا له داخل السجون.

البحث عن سجلات السجون السورية

صرح فضل عبدالغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه من الضروري الوصول إلى السجلات والوثائق الخاصة بالسجون السورية، وذلك لما لها من أهمية في كشف مصير المعتقلين الذين تغيبوا قسرًا ولم يتم العثور عليهم إلا الآن، كما أن تلك الكشوفات من المتوقع أن تحتوي على أسماء الضباط مرتكبي تلك الجرائم بحق المعتقلين في السجون السورية، وقد تم الإشارة إلا أنه في حالة الوصول إلى تلك الوثائق يجب عدم المساس بها.

حصر بعدد المتغيبين قسرًا

أوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن عدد من تغيب قسرًا إلى الآن قد يصل إلى نحو 200 ألف معتقل، ولكن يلزم يتم الإفراج أو العثورس سوى على ما يقرب من 10% فقط كحد أقصى، وذلك بعد القيام بمقارنة أسماء السجناء الذين تم إخراجهم من السجون وبكشوفات المتغيبين، وقد أشار إلى نحو أكثر من 90% إلى الآن لم يتم التوصل إلى مصيرهم ما إذا كان قتلوا أم تم إطلاق سراحهم، وإذا قتلو أين تم دفن جثثهم وغيرها من البيانات التي لازالت مفقودة.