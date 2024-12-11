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زيادة في معاشات المتقاعدين 2024 بالمغرب وطرق الاستعلام عنها اون لاين من الموقع الرسمي www.finances - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول زيادة في معاشات المتقاعدين 2024 بالمغرب وطرق الاستعلام عنها اون لاين من الموقع الرسمي www.finances - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:49 مساءً - تعتبر المعاشات من اكتر المواضع حديث في كل الدول لنجد أن الكثير من مواطنين دولة المغرب يتناولون بين بعضهم البعض الاقاويل عن زيادة معاشاتهم ورغبه بذلك لاعتباره هي الدخل الوحيد الخاص بالمتقاعدين دون وجود أي طريقة اخري للكسب ولما يمر به الكثير من الناس من ظروف اقتصادية، ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا “اقرا نيوز” سوف نفيدكم بكل ما هو متعلق بالموضوع.

زيادة في معاشات المتقاعدين 2024 بالمغرب

بدا الناس بالبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب ومحركات البحث عن حقيقة زيادة معاشات المتقاعدين لنجد أن الحكومة المغربية متجاهلة الرد حتي وقت سابق أعلنت فيه أن زيادة معاشات المتقاعدين متعلقة بسبب صناديق التقاعد في الدولة ومباشرة بعد حل المشكلة سوف يتم النظر في موضوع زيادة المعاشات علي أن يكون اعلان الموضوع تقريبا في العام الجديد 2025.

طرق الاستعلام عن المعاشات في المغرب

هناك بعض الطرق التي يجب أن تتبعها كي تستعلم عن المعاش الخاص بك من خلال السطور الاتية:

  • الخطوة الاولي: الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية والاقتصاد المغربي من هنا.
  • الخطوة الثانية: اختيار القسم الخاص بأصحاب المعاشات في المغرب.
  • الخطوة الثالثة: قم ادخال البيانات الخاصة بصاحب المعاش التي تتضمن ” الاسم رقم الهوية”
  • الخطوة الرابعة: بعد اخال البيانات سوف تظهر لك المعلومات الخاصة بالمعاش.

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