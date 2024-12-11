اكتشفوا كل جديد حول رسميا موعد رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025 للقطاعات المختلفة حسب وزاره المالية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:49 مساءً - اشتعلت عمليات البحث اليوم بين المتابعين للتعرف علي موعد رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025، وهناك اعداد كبيره من التساؤلات حول هذا الامر بعد انشغالهم الدائم ويرغبون معرفة الحقيقة، هناك الالف من الموظفين في القطاعات المختلفة تريد زيادة اجورهم حتي تتغلب علي الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها ومن جانب اخر تحارب الغلاء الذي نشهده ، ويكون ذلك الامر بتوجهات رسميه من وزارة المالية.

موعد رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025

يترقب الكثير من المواطنين موعد رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025، وفي حقيقة الامر انه مؤخرا تم الإعلان رسميا عن زيادة في الأجور بلغت نسبتها نحو 10% أي بقيمة 1000 درهم، ومن المقرر صرفها علي دفعتين، وكانت الاولي في شهر يوليو لعام 2024، والدفعة الثانية من المقرر طرحها في شهر يناير لعام 2025.

رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025

لم تنسي حكومة البلاد رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص، ونظرا لمتطلبات هذا القطاع قامت الحكومة برفع الحد الأدنى القانوني الخاصة بالنشاطات الغير فلاحية والتي بلغ نسبتها نحو 10%، ويتم صرف 5% في شهر يناير 2025، وصرف الدفعة الثانية 5% في شهر يناير لعام 2026.

موعد صرف رواتب شهر ديسمبر للموظفين بالمغرب

لم يتبقى الكثير لصرف رواتب العاملين في القطاعات المختلفة، وفي حقيقة الامر انه من المقرر صرف الراتب الشهري كعادته، ويكون بداءً من يوم 25 من كل شهر ميلادي، واذا صادف هذا الموعد يوم عطلة رسمية يتم تبكيره.