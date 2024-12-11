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وقع الأهلي في المجموعة الأولي .. موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكى فى كأس العالم للأندية 2025 - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول وقع الأهلي في المجموعة الأولي .. موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكى فى كأس العالم للأندية 2025 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:49 مساءً - موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي في كأس العالم للأندية، من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها عشاق الكرة المستديرة عبر مواقع البحث، فمن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره فريقي إنتر ميامي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المباراة الافتتاحية من كأس العالم للأندية 2025، يوم 14 يونيو من العام القادم، وسوف تقام النسخة القادمة من هذه البطولة في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو 2025، بينما يخوض النادي الأهلي مباراته الثالثة في مونديال الأندية أمام بورتو البرتغالي يوم 24 يونيو في تمام الساعة 5 فجرًا.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكى فى كأس العالم للأندية

تم اعلان جدول مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2025، حيث جاء موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي في كأس العالم للأندية، ضمن المجموعة الأولي يوم 14 يونيو بدل من يوم 15 يونيو لعام 2025، في تمام الساعة الـ 8:00 مساءاً بتوقيت مصر، ويتم مواجهته بالميراس ضمن المجموعة الثانية يوم 19 يونيو في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت مصر.

جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

المباراة الموعد النتيجة الملعب
الأهلي – إنتر ميامي يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2025 في تمام الساعة
04:00 السعودية و03:00 مصر 		هارد روك
بالميراس – الأهلي يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025 في تمام الساعة
8:00 السعودية 7:00 مصر 		ماتلايف ستاديوم
بورتو – الأهلي يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025 في تمام الساعة
05:00 السعودية و04:00 مصر 		ماتلايف ستاديوم

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