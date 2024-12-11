اكتشفوا كل جديد حول موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 واستكمل أقوى الأحداث التاريخية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:29 مساءً - أعلنت القنوات الناقلة ومواقع التواصل الاجتماعي عن موعد عرض الحلقة 174 من مسلسل قيامة عثمان، وذلك بعد طرح البرومو الدعائي للحلقة، حيث يعتبر مسلسل قيامة عثمان هو أحد المسلسلات التركية التاريخية الشهيرة التي تحقق نجاح كبير، والتي نجحت في استقطاب ملايين من المشاهدين منذ بداية انطلاقها، لذلك نستعرض الآن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان وما هي القنوات الناقلة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

من المقرر أن يتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع عبر شاشة TRT التركية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما يتم إعادة الحلقة في مساء اليوم التالي بنفس الأوقات عبر قناة الفجر الجزائرية.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يمكنكم متابعة الحلقات الجديدة من مسلسل قيامة عثمان بجودة عالية من خلال ضبط جهاز الاستقبال على تردد قناة TRT التركية، والتي تعرض أيضًا مجموعة من الأعمال الدرامية التركية المميزة، والتي يمكن استقبالها من خلال التردد التالي:

التردد على النايل سات: 11042

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الجودة: HD

كما جاء التردد الجديد على العرب سات على النحو التالي:

التردد: 12073

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الجودة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يستكمل مسلسل قيامة عثمان أحداثه الشيقة في الحلقة 174، حيث يستعرض تفاصيل بناء الدولة العثمانية وتحديات القائد عثمان بن أرطغرل، حيث يتميز العمل بالإثارة التاريخية، المعارك البطولية، والصراعات السياسية، ما يجعله من أشهر المسلسلات التركية التي تحقق نسب مشاهدة عالية في العالم العربي، لعشاق الدراما التركية الذين يفضلون متابعة المسلسل عبر قناة الفجر الجزائرية، يمكنكم استقبال القناة عن طريق التردد التالي: