أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 11-12-2024 - أخبار كلمتك

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 11-12-2024 - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد يتقدم على سلوفان براتيسلافا بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد يتقدم على سلوفان براتيسلافا بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

ليفربول يفاوض مهاجما جديدا من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

ليفربول يفاوض مهاجما جديدا من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

باتشوكا يضرب بوتافوجو بثلاثية ويتأهل لمواجهة الأهلي بنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

باتشوكا يضرب بوتافوجو بثلاثية ويتأهل لمواجهة الأهلي بنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

حزب البعث في سوريا يعلق نشاطاته ويسلم مقاره وسلاحه للداخلية - أخبار كلمتك

حزب البعث في سوريا يعلق نشاطاته ويسلم مقاره وسلاحه للداخلية - أخبار كلمتك

مصر تدين استهداف الاحتلال للبنية التحتية العسكرية فى سوريا وتقويض مقدرات الدولة - أخبار كلمتك

مصر تدين استهداف الاحتلال للبنية التحتية العسكرية فى سوريا وتقويض مقدرات الدولة - أخبار كلمتك

حدوث هذا الأمر بعدن للمرة الأولى - أخبار كلمتك

حدوث هذا الأمر بعدن للمرة الأولى - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدرية طلبه تستقبل عزاء زوجها في مسجد الشرطة بالشيخ زايد «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدرية طلبه تستقبل عزاء زوجها في مسجد الشرطة بالشيخ زايد «صور» - أخبار كلمتك

كأس رابطة الأندية، العمراوي حكما للمحلة وزد ومحمد عباس لفاركو والطلائع - أخبار كلمتك

كأس رابطة الأندية، العمراوي حكما للمحلة وزد ومحمد عباس لفاركو والطلائع - أخبار كلمتك

بنك كندا يخفض الفائدة 50 نقطة أساس إلى 3.25% - أخبار كلمتك

بنك كندا يخفض الفائدة 50 نقطة أساس إلى 3.25% - أخبار كلمتك

الرئيسية غير مصنف

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 واستكمل أقوى الأحداث التاريخية - كلمتك نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

اكتشفوا كل جديد حول موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 واستكمل أقوى الأحداث التاريخية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:29 مساءً - أعلنت القنوات الناقلة ومواقع التواصل الاجتماعي عن موعد عرض الحلقة 174 من مسلسل قيامة عثمان، وذلك بعد طرح البرومو الدعائي للحلقة، حيث يعتبر مسلسل قيامة عثمان هو أحد المسلسلات التركية التاريخية الشهيرة التي تحقق نجاح كبير، والتي نجحت في استقطاب ملايين من المشاهدين منذ بداية انطلاقها، لذلك نستعرض الآن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان وما هي القنوات الناقلة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

من المقرر أن يتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع عبر شاشة TRT التركية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما يتم إعادة الحلقة في مساء اليوم التالي بنفس الأوقات عبر قناة الفجر الجزائرية.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يمكنكم متابعة الحلقات الجديدة من مسلسل قيامة عثمان بجودة عالية من خلال ضبط جهاز الاستقبال على تردد قناة TRT التركية، والتي تعرض أيضًا مجموعة من الأعمال الدرامية التركية المميزة، والتي يمكن استقبالها من خلال التردد التالي:

  • التردد على النايل سات: 11042
  • معدل الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 6/5
  • الجودة: HD

كما جاء التردد الجديد على العرب سات على النحو التالي:

  • التردد: 12073
  • معدل الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3
  • الجودة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يستكمل مسلسل قيامة عثمان أحداثه الشيقة في الحلقة 174، حيث يستعرض تفاصيل بناء الدولة العثمانية وتحديات القائد عثمان بن أرطغرل، حيث يتميز العمل بالإثارة التاريخية، المعارك البطولية، والصراعات السياسية، ما يجعله من أشهر المسلسلات التركية التي تحقق نسب مشاهدة عالية في العالم العربي، لعشاق الدراما التركية الذين يفضلون متابعة المسلسل عبر قناة الفجر الجزائرية، يمكنكم استقبال القناة عن طريق التردد التالي:

  • التردد على النايل سات : 12034
  • معدل الاستقطاب: عمودي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4
    ملخص عن مسلسل قيامة عثمان

لا تفوتوا المزيد من الأخبار الحصرية والمعلومات الشيقة عبر موقعنا.

إخترنا لك

“يا بختك يا ابن المحظوظة لو انت منهم”.. من هنــــا خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة لشهر ديسمبر - كلمتك نيوز

أخبار ذات صلة

0 تعليق