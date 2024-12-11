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“ماتش مجاني” القنوات الناقلة لمباراة باتشوكا وبوتافوجو في كأس إنتركونتيننتال 2024 - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول “ماتش مجاني” القنوات الناقلة لمباراة باتشوكا وبوتافوجو في كأس إنتركونتيننتال 2024 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:55 مساءً - تعد القنوات الناقلة لمباراة باتشوكا وبوتافوجو من ابرز الأمور بحثا عبر مواقع المواصل الاجتماعي، وفي حقيقة الامر ان هناك اكثر من قناة رياضية تبث جميع مباريات بطولة الانتركونتيننتال بشكل مجاني تماما وبدون دفع أي رسوم، وتبثها بجودة عالية، وتعد هذه المباراة من ضمن المباريات الهامة، ويستعد كلا من الفريقين لها بكل حماس وجدية، والفائز في هذه المواجهة من المقرر ان يلتقي بالمراد الأحمر “الأهلي المصري”.

القنوات الناقلة لمباراة باتشوكا وبوتافوجو

من المقرر ان يلتقي باتشوكا نظيره بوتافوجو اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024، والجدير بالذكر انه سوف يتم لعبها في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الثمانية مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، علي ارضية ملعب 974 الموجود في الدوحة بقطر، ويكون من ضمن القنوات التي تبث المباراة كاملة هي بي إن سبورت 2.

تردد قناة بي إن سبورت 2 الناقلة لمباراة باتشوكا وبوتافوجو

تردد قناة beIN SPORTS 2 HD نايل سات

  • القمر الصناعي هو: نايل سات.
  • التردد هو: 11054.
  • معدل الترميز هو: 27500.
  • الاستقطاب هو: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ هو: ⅚.

تردد قناة beIN SPORTS 2 HD عرب سات

  • القمر الصناعي هو: عرب سات.
  • التردد هو: 10810.
  • معدل الاستقطاب هو: عمودي.
  • معدل الترميز هو: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ هو: 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS 2 HD سهيل سات

  • القمر الصناعي هو: سهيل سات.
  • التردد هو: 11585.
  • معامل الاستقطاب يكون: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ هو: 2/3
  • معدل الترميز التابع للقناة يكون: 27500.

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