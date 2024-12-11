اكتشفوا كل جديد حول إطلاق Apple Pay رسميًا في مصر.. طريقة التفعيل والمميزات “التفاصيل” - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:55 مساءً - أعلنت شركة آبل عن إطلاق خدمتها المبتكرة Apple Pay رسميا في مصر، مما يوفر للمستخدمين إمكانية إجراء عمليات دفع سريعة وآمنة باستخدام أجهزتهم الذكية، تعتمد الخدمة على تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، حيث تتيح للمستخدمين الدفع بمجرد تقريب هواتفهم أو ساعاتهم الذكية من جهاز الدفع في المتاجر أو استخدامها للشراء عبر التطبيقات والمواقع.

ما هي خدمة Apple Pay؟

Apple Pay هي خدمة دفع إلكترونية من آبل، تهدف إلى تسهيل عمليات الشراء دون الحاجة للنقد أو البطاقات التقليدية، تعمل عبر تقنية NFC، مما يجعلها خيارا مثاليا للدفع السريع في المتاجر التي تدعم التقنية، تعتمد الخدمة على استخدام Face ID أو Touch ID لتأكيد العمليات، مما يضمن أمانا عاليا، كما أنها مدعومة على أجهزة iPhone 6 وما فوق، وساعات Apple Watch، بالإضافة إلى أجهزة iPad وMac.

كيفية تفعيل Apple Pay بخطوات بسيطة

افتح تطبيق Wallet على جهازك. اضغط على علامة (+) لإضافة بطاقة جديدة. اختر نوع البطاقة (ائتمانية أو خصم مباشر)، ثم أدخل بياناتها يدويا أو عبر الكاميرا. تأكد من أن البنك الذي أصدر البطاقة يدعم الخدمة. أتم التحقق عبر رسالة نصية أو مكالمة من البنك.

طرق الاستفادة من Apple Pay

في المتاجر: يمكنك استخدام الخدمة للدفع بسهولة بتقريب الجهاز من جهاز الدفع، ثم تأكيد العملية باستخدام Face ID أو Touch ID.

عبر التطبيقات والمواقع: عند التسوق عبر الإنترنت، اختر Apple Pay كوسيلة دفع وأكد العملية بخطوات بسيطة.

Apple Pay تعد خيارا عمليا يضمن الراحة والأمان في عمليات الدفع اليومية.