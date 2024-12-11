اكتشفوا كل جديد حول للطلاب الممنوحين الجدد.. carteminhaty.onousc.ma رابط حجز موعد ومكان استلام البطاقة البنكية منحتي 2024-2025 برقم المسارMinhaty - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:15 مساءً - يعتبر رابط حجز موعد ومكان استلام البطاقة البنكية منحتي 2024-2025 من الموضوعات الهامه التي تتصدر الكثير من منصات البحث الالكتروني خلال الساعات الأخيرة، حيث تم اتاحه فرصه للطلبة والطالبات الممنوحين الجدد من حاملي مؤهل البكالوريا 2024، والذين تم تسجيلها بالفعل في احد المؤسسات التعليمية لاختيار تاريخ ومكان استلام البطاقات البنكية الخاصة بهم “منحتي” بإحدى وكالات البريد، وذلك من خلال زيارة رابط الموقع الرسمي المخصص لذلك خلال الفترة المحددة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 9 من دجنبر 2024، وحتى يوم 22 دجنبر 2024، وللمزيد من التفاصيل يمكنكم متابعة التقرير التالي.

تفعيل خدمة استلام البطاقات البنكية منحتي

كشفت مصلحة المنح الخاصة بالطلاب الجدد عن تفعيل عملية حجز الموعد الخاص بطلب بطاقة منحتي اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 9 من دجنبر 2024، على أن يتم منح طلاب فرصه للحجز حتى يوم الأحد الموافق 22 من دجنبر 2024، كما نوهت المصلحة على ضرورة الإسراع والالتزام بحجز الموعد في المواعيد المقررة مع مراعاة ادخال كافة المعطيات المطلوبة بشكل صحيح مثل رقم الهاتف، البريد الالكتروني، تاريخ البطاقة الوطنية ويتم صرف المنح الدراسية في الأسبوع الأول من شهر يناير..

الفئات المعنية من بطاقة منحتي

وقد تم توضيح الفئات المعنية بهذه العملية وهم الطلبة والطالبات الحاصلين على صفة ممنوح بموجب الموسم الجامعي الجديد 2024/2025، والذين تم تسجيلهم بصفه قانونيه في احد المؤسسات التعليمية العليا (CPGE)، او بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا، بالإضافة إلى الطلاب المسجلين لتحضير شهادات التقني العالي (BTS).

رابط حجز موعد ومكان استلام البطاقة البنكية منحتي 2024-2025

يمكنكم الان القيام بحجز موعد استلام بطاقة منحتي من خلال اتباع الخطوات التالية:

اولا قم بالتوجه مباشرة إلى رابط منصة منحتي

قم بكتابة رقم المسار بشكل صحيح.

قم بادخال البيانات المطلوبة مثل رقم بطاقة التعريف الوطنية مصحوبا برقم الهاتف والبريد الالكتروني.

قم بتحديد المدينة واختيار اقرب مكتب بريد بنك لمقر السكن.

قم بتحديد الموعد والتاريخ المناسب.

واخيرا قم بالنقر على ايقونة ارسال الطلب.

الأوراق والوثائق الإدارية المطلوبة لاستلام بطاقة منحتي

حتى تتمكن من استلام بطاقة منحتي، لابد من اخضار الأوراق والمستندات التالية: