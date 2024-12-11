اكتشفوا كل جديد حول الأمانة العامة تحسم حقيقة منح الموظفين والطلاب غدا عطلة رسمية بالعراق بجموع المحافظات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:15 مساءً - يتساءل العديد من المواطنين في العراق عن العطلات الرسمية المتبقية لهذا العام وما إذا كان يوم غد عطلة رسمية، وذلك بعد تداول أخبار عديدة عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن منح الموظفين والطلاب عطلة رسمية غدا الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024، وقد حصل العراقيون بالفعل على إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الثلاثاء 10 ديسمبر، احتفالًا بذكرى يوم النصر العراقي، لكن ماذا عن يوم غد ومن خلال فقرات المقال سنوضح التفاصيل.

هل غدا عطلة رسمية بالعراق؟

أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن يوم الخميس، 12 ديسمبر، سيكون يوم دوام رسمي وليس عطلة، وأكدت أن العطلة الوحيدة لهذا الأسبوع كانت يوم الثلاثاء الماضي بمناسبة ذكرى يوم النصر العراقي، وما هو متداول عن منح الموظفين والطلاب إجازة رسمية غدا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

جدول العطلات الرسمية في العراق لعام 2025

كشفت الحكومة العراقية عن عدد الإجازات التي سيحصل عليها الموظفين والطلاب بمختلف المراحل في العراق خلال العام وهي كما يلي:

رأس السنة الميلادية: الإثنين 1 يناير

عيد الجيش العراقي: السبت 6 يناير

عيد نوروز: الخميس 21 مارس

عيد الفطر المبارك: من الأربعاء 10 أبريل إلى الجمعة 12 أبريل

عيد العمال: الأربعاء 1 مايو

عيد الأضحى المبارك: من الإثنين 17 يونيو إلى الخميس 20 يونيو

رأس السنة الهجرية: الإثنين 8 يوليو

ذكرى إعلان تأسيس جمهورية العراق: الأحد 14 يوليو

يوم عاشوراء: الثلاثاء 16 يوليو

المولد النبوي الشريف: الإثنين 16 سبتمبر

العيد الوطني العراقي: الخميس 3 أكتوبر

يوم النصر العراقي: الثلاثاء 10 ديسمبر

موعد العطلة القادمة في العراق

وفقًا لتصريحات الأمانة العامة، العطلة الرسمية المقبلة ستكون في 25 ديسمبر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث تعتبر هذه المناسبة إحدى الإجازات الرسمية المعتمدة في الدولة، وبهذا يبقى يوم غد الخميس يوم دوام عادي، فيما يستعد المواطنون للاستفادة من العطلة القادمة مع اقتراب نهاية العام.