تعديل قانون الإيجار القديم في مصر 2025 أخر تطورات التعديلات الأخيرة - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:24 مساءً - يشهد ملف الإيجار القديم في مصر مرحلة حاسمة مع اقتراب تطبيق التعديلات القانونية الجديدة التي من شأنها تغيير معادلة العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وبعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان بعض بنود القانون الحالي، حيث بدأت لجنة الإسكان في مجلس النواب مناقشات جدية مع الوزراء المعنيين من أجل وجود حلول منصفة للطرفين ولذلك يترقب المصريون مشروع القانون المرتقب الذي سوف يعيد التوازن في السوق العقاري، ويعالج مشكلات التضخم والزيادات المستمرة في الأسعار، وذلك من أجل مقترحات التعديلات التالية.

تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر 2025

هذا وقد تعتبر تعديلات قانون الإيجار القديم من أهم المشاكل التي تواجه المجتمع ومن أبرز القضايا الشائكة في مصر وإليكم أبرز التعديلات المعلن عنها رسميًا من المجلس حيث جاءت التعديلات كالتالي :-