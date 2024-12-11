اكتشفوا كل جديد حول “رسالة هتغير حياتك” أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 وطريقة الاشتراك بأسهل الخطوات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.
كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:24 مساءً - تعد مسابقة الحلم من أشهر المسابقات التي تساهم في تحقيق أحلام جميع الأشخاص المشتركين بها من جميع أنحاء العالم، ويتوفر الاشتراك بناءََ على قوانين الدول، حيث يقوم المشترك بإرسال رسالة نصية بكلمة “حلم” على الرقم الخاص ببلده، وفي هذه الأيام تتزايد محركات البحث من قبل العديد من الناس عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025، وعن خطوات الاشتراك في المسابقة، ومن خلال هذه المقالة سوف نعرض لكم الأرقان الخاصة بكل دولة، وكيفية الاشتراك بكل سهولة.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025
الاشتراك في مسابقة الحلم يكون عن طريق إرسال رسالة نصية إلى الرقم المخصص لبلدك، سنعرض لكم هذه الأرقام:
- رقم الاشتراك لدولة مصر: 95458.
- رقم الاشتراك لدولة العراق: 2770.
- ويكون رقم اشتراك دولة قطر: 97716.
- ورقم الاشتراك المخصص لدولة المغرب: 9669.
- بينما يكون الرقم المخصص لدولة تونس: 85966.
- ورقم الاشتراك لدولة عمان: 90434.
- ولدولة الكويت يكون رقم الاشتراك هو: 4141.
خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2025
وبعد أن عرضنا لكم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم المخصصة بكل بلد، سنوضح لكم طريقة الاشتراك في المسابقة، حيث يمكنك التقديم عن طريق إتباع الخطوات البسيطة التالية:
- في البداية قم بإرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن كلمة “حلم” أو “dream” على الرقم المخصص لبلدك.
- ثم عليك الإجابة على السؤال الذي سيظهر أمامك بطريقة صحيحة كي تتمكن من الدخول للمسابقة.
- وبعد إرسال الإجابة ستصل لك رسالة نصية تؤكد لك أنك نجحت في اشتراك المسابقة.
- ثم عليك إجابة الأسئلة الأخرى حتى يكون لديك فرصة كبيرة في الفوز.
- وبجانب ذلك يمكنك الاشتراك في المسابقة بكل سهولة من خلال تطبيق المسابقة المتوفر في المتجر.
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