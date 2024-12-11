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سعر سبيكة ذهب 100 جرام btc اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2024 والسبائك الأخرى داخل محلات الصاغة المصرية - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول سعر سبيكة ذهب 100 جرام btc اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2024 والسبائك الأخرى داخل محلات الصاغة المصرية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:24 مساءً - لاعتبار سبائك الذهب من أبرز الطرق التي يلجأ اليها العديد من المواطنين للحفاظ على قيمة الأموال فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نشاهدها اليوم، يبحث عن سعر سبائك الذهب وبالأخص سبيكة ذهب 100 جرام من شركة btc العديد من المواطنين، حيث تعتبر شركة btc من أفضل الشركات المصنعة للسبائك الذهبية لاعتمادها فى صناعة السبائك على الذهب الخالص دون دخول أي عنصر أخر، كما استقر سعر سبائك الذهب اليوم داخل محلات الصاغة المصرية، فبسبب كثرة البحث والتساؤلات عن سعر سبائك الذهب اليوم سوف نوفرة لكم فى السطور الاتية من خلال وقعنا اقرأ نيوز.

سعر سبيكة ذهب 100 جرام btc اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

سجل سعر سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24 من شركة btc اليوم : 444،257.14 جنيه مصري، كما جاءت أسعار السبائك الأخرى على النحو الاتى:

  • سجل سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: 10777 جنيها.
  • سجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام: 21555 جنيها.
  • سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام: 43110 جنيها.
  • سجل سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام: 86220 جنيها.
  • سجل سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 215550 جنيها.
  • سجل سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام: 134072 جنيها.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم داخل محلات الصاغة: 4331 جنيها.
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم داخل محلات الصاغة:: 3790 جنيها.
  • سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم داخل محلات الصاغة: 3248 جنيها.
  • سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم داخل محلات الصاغة: 2527 جنيها

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