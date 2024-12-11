لبنان يستنكر احتلال إسرائيل للمنطقة العازلة بالجولان السوري - أخبار كلمتك

لبنان يستنكر احتلال إسرائيل للمنطقة العازلة بالجولان السوري - أخبار كلمتك

مسؤولون أمريكيون: إدارة بايدن تتواصل مع هيئة تحرير الشام - أخبار كلمتك

مسؤولون أمريكيون: إدارة بايدن تتواصل مع هيئة تحرير الشام - أخبار كلمتك

موعد أول مران للفتح السعودي تحت قيادة جوميز - أخبار كلمتك

موعد أول مران للفتح السعودي تحت قيادة جوميز - أخبار كلمتك

مذيع بارز مخاطبا الجنوبيين: كيف تقومون بهذا الأمر في الشمال وترفضون الوحدة اليمنية بإصرار؟ - أخبار كلمتك

مذيع بارز مخاطبا الجنوبيين: كيف تقومون بهذا الأمر في الشمال وترفضون الوحدة اليمنية بإصرار؟ - أخبار كلمتك

خلاف مالي يتسبب بمقتل مواطن في المحويت - أخبار كلمتك

خلاف مالي يتسبب بمقتل مواطن في المحويت - أخبار كلمتك

وزير العمل: الدولة حريصة على توفير وظائف لائقة للشباب ودعمهم لإقامة مشروعات صغيرة - أخبار كلمتك

وزير العمل: الدولة حريصة على توفير وظائف لائقة للشباب ودعمهم لإقامة مشروعات صغيرة - أخبار كلمتك

خالد عبد الغفار: القيادة السياسية تضع ملف الصحة على رأس أولوياتها - أخبار كلمتك

خالد عبد الغفار: القيادة السياسية تضع ملف الصحة على رأس أولوياتها - أخبار كلمتك

برنامج عمل الرئيس السيسي في أيرلندا - أخبار كلمتك

برنامج عمل الرئيس السيسي في أيرلندا - أخبار كلمتك

الجهاز الفني للأهلي يحضر مباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

الجهاز الفني للأهلي يحضر مباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

جوميز يصل الزمالك لقيادة التدريب الأخير ووداع لاعبيه - أخبار كلمتك

جوميز يصل الزمالك لقيادة التدريب الأخير ووداع لاعبيه - أخبار كلمتك

الرئيسية غير مصنف

موقع جارينا على الإنترنت|| أكواد فري فاير المتاحة بالمجان Garena RewarD وتبادل الكود أونلاين - كلمتك نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

اكتشفوا كل جديد حول موقع جارينا على الإنترنت|| أكواد فري فاير المتاحة بالمجان Garena RewarD وتبادل الكود أونلاين - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:42 صباحاً - تتم عملية استبدال كود فري فاير أون لاين عبر موقع جارينا الإلكتروني، الذي يتيح عملية الاستبدال بكل سهولة ومن خلال خطوات إلكترونية بسيطة من خلال تسجيل المستخدم على الموقع وبدء خطوات الاستبدال والحصول على مكافآت لعبة فري فاير المتاحة بالمجان، استخدام تلك الأكواد المجانية أيضا، وفيما يأتي أهم خطوات الحصول على مكافآت من خلال عملية استبدال الأكواد المتاحة عبر الموقع والتي تتم بكل سهولة من خلال هاتفك الجوال.

استبدال كود فري فاير

يمكن اقيان بكافة الخطوات الإلكترونية المقبلة لاستبدال أكواد فري فاير إحدى ألعاب القتال والباتل المشهورة المحببة والمفضلة لقطاع كبير من الشباب في مختلف أنحاء العالم ممن يفضلون تثبيت اللعبة وتشغيلها على هواتفهم للحصول على المزيج من متعة اللعب للعبة فري فاير المشهورة، واستبدال الأكواد يتم كالتالي:

خطوات استبدال كود من فري فاير

كود فري فاير يستبدل وفق الطريقة المقبلة:

  • يجب الذهاب إلى موقع جارينا فري فاير 
  • يقوم المستخدم إما بتسجيل الدخول،أو يجري خطوات إنشاء الحساب.
  • الخطوة التالية تكون بالنقر على خدمة استبدال الأكواد الخاصة بـ اللعبة فري فاير.
  • توجه لنسخ الكود ثم لصقه في الحقل المخصص له بصفحة الموقع.
  • بعد ذلك يقوم المستخدم بمراجعة الكود، ومن ثم ينقر على بدء الاستبدال.

أكواد فري فاير المتاحة بالمجان

الأكواد المتاحة بالمجان هي:

  • FFAC-VKPE-Y987: وهو كود المظلة في اللعبة فري فاير.
  • FFFIC-RF85-4MZT: كود الجواهر المتاحة لمن يمتلك الكود ويحصل عليها بالمجان.
  • RP4T-XG29-EXSJ: كود الدروع والمعدات المختلفة أو الأدوات التي يحتاج لها اللاعب.
  • FFAC-VKPE-Y987: كود المسدس.
  • FFAC-VKPE-Y987: كود رصاصة.
  • AWTY BVA1 KJHY 7HVN: يستخدم فغي الحصول على جلد التنين.
  • FBSH-ARE1–0RBU5: كود المكافأة العشوائية.
  • FFAC-VKPE-Y987: كود القناع.
  • YAPQSSRUEYVD:  وهو الكود الخاص بمكافأة سكن بندقية.
  • FFBC-VHGSD-XSAQ: يستخدم للاستبدال بـ القبعة.

لا تفوتوا المزيد من الأخبار الحصرية والمعلومات الشيقة عبر موقعنا.

إخترنا لك

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات - كلمتك نيوز

أخبار ذات صلة

0 تعليق