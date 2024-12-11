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Bankak رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالشروط المطلوبة online أيقونة تثبيت حساب بنكك - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول Bankak رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالشروط المطلوبة online أيقونة تثبيت حساب بنكك - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:42 صباحاً - أعلنت بنك الخرطوم عن توفير خدمة فتح حسابك في تطبيق بنكك، وذلك من أجل توفير الوقت والجهد على جميع العملاء من فتح الحساب بكل سهولة، خاصة في ظل غلق العديد من فروع البنك خلال الفترة الماضية نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد، حيث أن العملاء يستطيعون فتح الحساب من أي مكان سواء من داخل البلاد أو خارجها، ولمزيد من التفاصيل عن رابط فتح حساب بنكك وأهم الشروط المطلوبة تابعونا في التالي.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين

يستطيع جميع المواطنين داخل السودان أو خارجها من فتح حساب عبر تطبيق بنكك الإلكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.
  • الضغط على أيقونة تسجيل الدخول وكتابة البيانات المطلوبة أو النقر على أيقونة إناء حساب جديد.
  • النقر على أيقونة تثبيت حساب بنكك.
  • انتظر حتى يتم تثبيت التطبيق على هاتفك واضغط على أيقونة فتح.
  • الضغط على خانة إنشاء حساب جديد وكتابة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف واسم مستخدم وكلمة مرور.
  • النقر أيقونة فتح حساب بنكي.
  • اختيار نوع الحساب ما إذا كان جاري أو توفير أو غيره.
  • املأ نموذج طلب فتح الحساب بجميع البيانات الشخصية المطلوبة وهي الاسم والعمر والعنوان وغيرها.
  • إرفاق جميع الأوراق المطلوبة.
  • الضغط على إرسال الطلب وسوف يصلك رسالة نصية برقم حسابك البنكي.

شروط فتح حساب في بنكك

فرضت الجهات المختصة في بنك الخرطوم العديد من الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص عند التقدم بطلب فتح الحساب، وتتمثل تلك الشروط في التالي:

  • تمتع المتقدم بالجنسية السودانية.
  • ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا وإلا يقوم بتقديم موافقة كتابية من ولي الأمر بفتح الحساب.
  • يجب أن يتم إيداع مبلغ لفتح الحساب لا يقل عن 10 آلاف جنيه سوداني.
  • تقديم جميع المستندات المطلوبة.

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