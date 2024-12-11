اكتشفوا كل جديد حول بدون الذهاب للفرع.. خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين بسهولة للمغتربين 2024/2025 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:42 صباحاً - في الساعات الأخيرة شهدت محركات البحث تزايدا ملحوظا في البحث عن كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين، وذلك بعد إعلان البنك عن إطلاق خدمة فتح الحسابات البنكية عبر الإنترنت لعام 2024، حيث أن هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل فتح الحسابات للمغتربين ولجميع العملاء، دون الحاجة للذهاب إلى الفروع مما يوفر وقتهم وجهدهم، وفي هذا المقال سنتعرف على خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت وأهم الشروط المطلوبة لذلك، حيث يعد بنك الخرطوم بإطلاق خدمة فتح الحسابات البنكية عبر الإنترنت خطوة هامة نحو تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية لجميع العملاء سواء داخل السودان أو في الخارج.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين

مع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية، أصبح فتح الحسابات البنكية أون لاين ضرورة تلبي احتياجات العملاء بسهولة وأمان، وفيما يلي نقدم لكم خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت لعام 2024 وهي كالتالي:

في البداية يجب عليك التوجه إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم عبر الإنترنت .

بمجرد دخولك للموقع سيطلب منك اختيار اللغة التي تفضلها لتصفح الموقع سواء كانت العربية أو الإنجليزية.

بعد تحديد اللغة ابحث عن خيار “إنشاء حساب جديد” في الصفحة الرئيسية للموقع، واضغط عليه لبدء عملية التسجيل.

إذا كان لديك حساب مسبق يمكنك تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

بعد تسجيل الدخول اختر خيار “الاشتراك” ثم حدد “فتح حساب جديد” للمتابعة.

في هذه المرحلة يجب عليك اختيار نوع الحساب الذي ترغب في فتحه.

قم بتعبئة استمارة البيانات المطلوبة بدقة حيث يتعين عليك إدخال معلومات مثل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الهوية، مكان العمل، والعنوان.

يجب عليك رفع بعض المستندات مثل الهوية الوطنية أو جواز السفر بصيغة PDF لضمان التحقق من هويتك.

بعد إدخال جميع البيانات سيتم عرض الشروط والأحكام الخاصة بفتح الحساب.

في النهاية اضغط على “فتح الحساب” لإتمام عملية التسجيل والتمتع بحسابك الجديد في بنك الخرطوم.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين

للاستفادة من خدمة فتح الحساب أون لاين في بنك الخرطوم هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب استيفاؤها لضمان إتمام العملية بنجاح وهي كالتالي: