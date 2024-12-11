اكتشفوا كل جديد حول 11 يوم عطلة | إجازات الموظفين في يناير 2025 للقطاعين الحكومي والخاص وفقا لقرارات الحكومة المصرية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:42 صباحاً - يبحث الان جميع العاملين فى القطاع العام والقطاع الخاص عن مواعيد عطلات شهر يناير 2025، حيث يحتوى هذا الشهر على أيام عديدة من الاجازات، فجميع العاملين يبحثون عن الاجازة لنيل قسط من الراحة وتجديد نشاطهم لأداء أعمالهم بصورة أفضل، كما يبحث البعض عن الاجازة لزيارة الاهل والأصدقاء وقضاء وقت أكبر مع أولادهم، وبسبب كثرة البحث والتساؤلات عن اجازات شهر يناير 2025 سوف نوفرها لكم من خلال موقعنا في السطور التالية.

إجازات الموظفين في يناير 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

تصل عدد أيام إجازات شهر يناير في العام الجديد 2025 إلى 11 يوم إجازة تتضمن الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية متمثلين في الاتي:

يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025.

يوم السبت الموافق 4 يناير 2025.

يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025 اجازة عيد الميلاد المجيد فمن المتوقع أن يتم ترحيله إلى يوم الخميس الموافق 9 يناير 2025.

يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2025.

يوم السبت الموافق 11 يناير 2025.

يوم الجمعة الموافق 17 يناير 2025.

يوم السبت الموافق 18 يناير 2025.

يوم الجمعة الموافق 24 يناير 2025.

يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 موعد العطلة الأسبوعية، إجازة عيد الشرطة المصرية ومن المتوقع أن يتم ترحيل الإجازة إلى يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025.

يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025 إجازة بمناسبة ترحيل إجازة عيد الشرطة المصرية.

يوم الجمعة الموافق 31 يناير 2025.

مواعيد الإجازات الرسمية 2025