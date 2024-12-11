اكتشفوا كل جديد حول “ليفا يقود الهجوم” القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند اليوم في دوري ابطال أوروبا - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:42 صباحاً - يبحث العديد من العاشقين لكرة القدم علي معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند اليوم، ويستعد فريق برشلونة للمباراة بقوة من أجل تحقيق انتصار جديد في هذه الجولة المهمة، وفي الجانب الأخر يرغب فريق دورتموند في الفوز بهذه المباراة الصعبة خصوصا ان الفريق الكتالوني يلعب بطريقة هجومية ويريد المدير الفني تأمين خط الدفاع، وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا اقرأ نيوز عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند اليوم من خلال متابعة المقال.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند

من المقرر ان يتم بداية اللقاء بين برشلونة وبروسيا دورتموند اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة السعودية، وذلك في اطار الجولة السادسة علي ملعب سيغنال ايدونا بارك، وسيتم نقل المباراة علي قناة بي ان سبورت 1 بتعليق علي سعيد الكعبي لأحداث اللقاء.

استطاع فريق برشلونة الفوز في أربعة مباريات وخسارة واحدة، ويحتل الفريق المركز السادس برصيد 12 نقطة من ترتيب دوري ابطال أوروبا، وعلي الجانب الأخر يأمل فريق دورتموند الانتصار في هذه الجولة المنتظرة من الجمهور، وحقق الفريق الفوز في أربعة جولات بينما خسر في واحدة، ويحتل الفريق المركز السابع برصيد 12 نقطة.

تشكيلة برشلونة امام بروسيا دورتموند المتوقعة

نوضح لكم التشكيل المتوقع لفريق برشلونة امام دورتموند اليوم علي النحو التالي: