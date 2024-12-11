اكتشفوا كل جديد حول استبدال العملة في السودان في 6 ولايات 2024 الفئات المستهدفة في استبدال العملة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:42 صباحاً - أعلنت الحكومة في دولة السودان عن انطلاق عملية استبدال العملة، وتعد عملية الاستبدال هي المرة الأولى منذ اندلاع الحرب، حيث يذكر أنه تم فقد أكثر من 80% من الكتلة النقدية الموجودة في البلاد، ويرجع ذلك نتيجة عمليات النهب التي شملت العديد من المصارف على مختلف الولايات والعاصمة، بالإضافة إلى أنه تم أحجام المواطنين من التداول عبر النظام المصرفي خلال الفترة الماضية، ولمزيد من التفاصيل عن استبدال العملة في السودان تابعونا في التالي.

استبدال العملة في السودان

عقدت لجنة في دولة السودان ترأسها عضو مجلس السيادة ابراهيم جابر وبحضور جميع المؤسسات المعنية في الدولة، وذلك من أجل الاستعداد لإطلاق عملية استبدال العملة في 6 ولايات فقط، وذلك من أصل 18 ولاية، حيث مازالت قوات الدعم السريع تسيطر على بعض الولايات في الدولة ومازالت عمليات الاشتباك مستمرة بين كل من الجيش والدعم السريع، لذلك سوف يتم إستبدال العملة في 6 ولايات من أكل الاحتياطات الأمنية.

الفئات المستهدفة في استبدال العملة

أعلن البنك المركزي في السودان أن العملة المستهدفة في التغيير هي فئة الألف وفئة الخمسمائة جنيه، حيث يتم التغيير الفوري عبر المصارف، وذلك من خلال الإيداع الفوري في الحساب الشخصي لكل عميل، كما شدد البنك على جميع المواطنين بضرورة أن يتم تغيير العملة عن طريق حساب البنك فقط، وقد أشارت الجهات المختصة انت سوف يتم العمل في البنك لمدة أسبوعين متتالين في تغيير العملات، ومن المقرر أن يتم تمديد ساعات العمل الرسمية داخل البنك والعمل خلال العطلات حتى يتم الانتهاء بشكل كامل من استبدال العملة.

ردود الفعل العالمية على استبدال العملة

ذهب بعض المحللين السياسيين إلا أن خطوة استبدال العملة في السودان في تلك الفترة هي خطوة غير موفقة على الإطلاق، حيث تهدف إلى تقسيم البلاد، فيما ذهب البعض الآخر إلى أن تلك الخطوة تساعد في الاستقرار المالي في البلاد، وتحد من عمليات التزوير التي تزامنت مع حالة الحرب داخل البلاد.