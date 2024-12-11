اكتشفوا كل جديد حول استقبال تردد قناة وناسة لى النايل سات والعرب سات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:14 صباحاً - كما تعتبر قناة وناسة واحدة من أهم القنوات المتخصصة في تقديم محتوى هادف وترفيهي للأطفال في العالم العربي ومن خلال مقالنا سنتعرف على استقبال تردد قناة وناسة لى النايل سات والعرب سات.

قناة وناسة

كما استطاعت قناة وناسة أن تحصل على شعبية كبيرة بين العائلات حيث انها تتميز بتقديم برامجها التي تجمع بين التسلية والتعليم، وتعمل على تطوير مهارات الأطفال وتحفيزهم على التعلم.

مميزات قناة وناسة

تتميز قناة وناسة بالكثير من المميزات والتي من بينها الاتي:

تقدم قناة وناسة الكثير من الأغاني والأناشيد التعليمية.

تقدم لكم قناة وناسة شخصيات كرتونية محبوبة وهي لولو.

تعمل على عرض محتوى يساعد على جعل الصغار يشعرون بالمرح.

كما تعمل القناة على مدار اليوم، و يتيح للأطفال متابعة برامجهم في اي وقت.

تتميز القناة بجودة HD للصوت والصورة،.

ما هو تردد قناة وناسة للأطفال 2024

يسهل علينا ان نتعرف على تردد قناة وناسة من خلال الاتي:

التردد: 11430.

الاستقطاب: رأسي (Vertical).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد القناة علي القمر الصناعي عرب سات

كما انه يمكننا ان نستمع بمشاهدة القناة على العرب سات من خلال:

التردد: 11270.

الاستقطاب: رأسي (Vertical).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة وناسة للأطفال

يمكنك اضافة قناة وناسة إلى جهاز الرسيفر الخاص بك، من خلال الاتي: